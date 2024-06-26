26 июня 2024

Челябинцы обсудят расширение территории мечети в Металлургическом районе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и автопарковку
Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и автопарковку Фото:

В Металлургическом районе Челябинска планируют немного расширить территорию мечети. Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и парковку для машин. Проект планировки территории будет подготовлен в ближайшее время, затем он будет вынесен на общественные обсуждения, сообщается на сайте мэрии.

«Подготовить документацию по планировке территории, проект планировки территории с проектом межевания территории, в границах улиц Прокатной, Доменной, 32-й Годовщины Октября, местного проезда в Металлургическом районе города Челябинска. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории после согласования документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии.

Соборная мечеть №905 в Металлургическом районе города Челябинска была построена в 1997 году. Как отметили в самой организации, на сегодняшний день, чтобы обезопасить территорию от лишней застройки, а также с целью размещения на территории лавочек и мест для парковки машин, необходима планировка территории с четким определением границ. Инициатором данной планировки территории стала Централизованная религиозная организация — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России».

Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и автопарковку
Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и автопарковку
Фото:

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В Металлургическом районе Челябинска планируют немного расширить территорию мечети. Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и парковку для машин. Проект планировки территории будет подготовлен в ближайшее время, затем он будет вынесен на общественные обсуждения, сообщается на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории, проект планировки территории с проектом межевания территории, в границах улиц Прокатной, Доменной, 32-й Годовщины Октября, местного проезда в Металлургическом районе города Челябинска. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории после согласования документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии. Соборная мечеть №905 в Металлургическом районе города Челябинска была построена в 1997 году. Как отметили в самой организации, на сегодняшний день, чтобы обезопасить территорию от лишней застройки, а также с целью размещения на территории лавочек и мест для парковки машин, необходима планировка территории с четким определением границ. Инициатором данной планировки территории стала Централизованная религиозная организация — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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