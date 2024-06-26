В Металлургическом районе Челябинска планируют немного расширить территорию мечети. Вблизи культового сооружения хотят сделать лавочки и парковку для машин. Проект планировки территории будет подготовлен в ближайшее время, затем он будет вынесен на общественные обсуждения, сообщается на сайте мэрии.
«Подготовить документацию по планировке территории, проект планировки территории с проектом межевания территории, в границах улиц Прокатной, Доменной, 32-й Годовщины Октября, местного проезда в Металлургическом районе города Челябинска. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории после согласования документации по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии.
Соборная мечеть №905 в Металлургическом районе города Челябинска была построена в 1997 году. Как отметили в самой организации, на сегодняшний день, чтобы обезопасить территорию от лишней застройки, а также с целью размещения на территории лавочек и мест для парковки машин, необходима планировка территории с четким определением границ. Инициатором данной планировки территории стала Централизованная религиозная организация — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!