Челябинского экс-полицейского Суетина обвинили в подделке бумаг для захвата СНТ

В отношении Рустама Суетина возбудили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подозрения на бывшего следователя ОП «Тракторозаводский» Рустама Суетина в мошенническом захвате власти в СНТ «Курчатовец» в Челябинске подтвердились — на него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила председатель товарищества Альбина Попова в социальных сетях, приложив к посту постановление следователя.

«Спасибо всем не равнодушным садоводам! Без вас ничего не получилось бы. Благодаря вам следственный комитет Сосновского района возбудил дело на Суетина по ч.1 ст. 170.1 УК РФ. В единстве наша сила!» — написала Попова в официальной группе «Официальные Новости СНТ «Курчатовец» в соцсети «ВКонтакте».

К посту приложено постановление о возбуждении уголовного дела. В нем говорится, что Суетин подделал протокол общего собрания садоводов, а после предоставил подложные бумаги в регистрационный орган. В результате мошеннических действий он захватил власть в СНТ и стал действовать от его лица.

«Установленные обстоятельства в достаточной степени свидетельствуют о наличии в действиях Суетина состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ — предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица», — говорится в постановлении. Дело было возбуждено 17 июня.

URA.RU пыталось связаться с Суетиным. На момент публикации на звонок он не ответил. Агентство готово опубликовать его мнение после получения ответа.

Раздел власти в СНТ «Курчатовец» начался в апреле. Суетина заподозрили в мошенническом захвате правления. По словам действующего главы товарищества, Поповой, подделав документ собрания садоводов, Суетин получил доступ к расчетным счетам. Тогда садоводы обратились в суд. На время разбирательства на Суетин были наложены обеспечительные меры. Но он нарушил их, взломав офис садового товарищества.

Уголовное дело в отношении Рустама Суетина было возбуждено 17 июня Фото: группа «Официальные Новости СНТ «Курчатовец» в «ВКонтакте» https://vk.com/club114058750?w=wall-114058750_14433