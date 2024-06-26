Власти ХМАО выделили более полумиллиарда рублей на стройки Нефтеюганска

Власти ХМАО потратили больше 600 миллионов рублей на реализацию программ строительства и капитального ремонта соцобъектов и дорог в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
«Мы достаточно серьезную поддержку оказываем городу Нефтеюганску в этом году. По программам с поддержкой окружного правительства более 600 миллионов рублей было направлено на строительство, капитальный ремонт объектов и ремонт дорожной сети», — сообщил Ислаев в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
Он отметил, что затраты значительно выросли по сравнению с 2022 годом. Особого внимания, по мнению вице-губернатора, требует обновление дорожной сети города.
Ранее URA.RU писало, что Ислаев проконтролировал ход строительства ключевых строек в Нефтеюганске (ХМАО). Он побывал на площадках, где возводятся коррекционная школа-интернат, многоэтажка-долгострой и спорткомплекс.
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