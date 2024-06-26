26 июня 2024

Власти ХМАО выделили более полумиллиарда рублей на стройки Нефтеюганска

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Власти ХМАО потратят на строительство в Нефтеюганске более 600 млн рублей
Власти ХМАО потратят на строительство в Нефтеюганске более 600 млн рублей Фото:

Власти ХМАО потратили больше 600 миллионов рублей на реализацию программ строительства и капитального ремонта соцобъектов и дорог в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.

 «Мы достаточно серьезную поддержку оказываем городу Нефтеюганску в этом году. По программам с поддержкой окружного правительства более 600 миллионов рублей было направлено на строительство, капитальный ремонт объектов и ремонт дорожной сети», — сообщил Ислаев в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Он отметил, что затраты значительно выросли по сравнению с 2022 годом. Особого внимания, по мнению вице-губернатора, требует обновление дорожной сети города.

Ранее URA.RU писало, что Ислаев проконтролировал ход строительства ключевых строек в Нефтеюганске (ХМАО). Он побывал на площадках, где возводятся коррекционная школа-интернат, многоэтажка-долгострой и спорткомплекс.

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Власти ХМАО потратили больше 600 миллионов рублей на реализацию программ строительства и капитального ремонта соцобъектов и дорог в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.  «Мы достаточно серьезную поддержку оказываем городу Нефтеюганску в этом году. По программам с поддержкой окружного правительства более 600 миллионов рублей было направлено на строительство, капитальный ремонт объектов и ремонт дорожной сети», — сообщил Ислаев в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Он отметил, что затраты значительно выросли по сравнению с 2022 годом. Особого внимания, по мнению вице-губернатора, требует обновление дорожной сети города. Ранее URA.RU писало, что Ислаев проконтролировал ход строительства ключевых строек в Нефтеюганске (ХМАО). Он побывал на площадках, где возводятся коррекционная школа-интернат, многоэтажка-долгострой и спорткомплекс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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