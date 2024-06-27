27 июня 2024

Суд прекратил банкротство сына челябинского экс-губернатора Дубровского

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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
У фирмы Александра Дубровского (в центре) больше не осталось имущества для расчетов по долгам Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Процесс банкротства фирмы «Челябстройкомплект», принадлежавшей Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, прекращен. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«В заседании, состоявшемся 27 июня, объявлена резолютивная часть определения суда — производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО „Челябстройкомплект“ прекращено. Причина — отсутствие у должника имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства», — пояснили в суде.

ЧСК стал банкротом из-за долгов перед самой крупной семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Также признаны финансово несостоятельными Борис и Александр Дубровские. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Процесс банкротства фирмы «Челябстройкомплект», принадлежавшей Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, прекращен. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области. «В заседании, состоявшемся 27 июня, объявлена резолютивная часть определения суда — производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО „Челябстройкомплект“ прекращено. Причина — отсутствие у должника имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства», — пояснили в суде. ЧСК стал банкротом из-за долгов перед самой крупной семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Также признаны финансово несостоятельными Борис и Александр Дубровские. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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