Суд прекратил банкротство сына челябинского экс-губернатора Дубровского

Процесс банкротства фирмы «Челябстройкомплект», принадлежавшей Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, прекращен. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.
«В заседании, состоявшемся 27 июня, объявлена резолютивная часть определения суда — производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО „Челябстройкомплект“ прекращено. Причина — отсутствие у должника имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства», — пояснили в суде.
ЧСК стал банкротом из-за долгов перед самой крупной семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Также признаны финансово несостоятельными Борис и Александр Дубровские. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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