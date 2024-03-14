У сына челябинского экс-губернатора Дубровского появился новый кредитор

15 марта 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Суд произвел замену конкурсного кредитора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского ПО «Монтажник» вышло из числа кредиторов фирмы «ЧелябСтройКомплект» (ЧСК) сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Новым кредитором «ЧСК» стал бизнесмен Денис Кашигин. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда Челябинской области, где проходит процесс по делу о банкротстве фирмы Дубровского-младшего. «Произвести в деле о банкротстве должника ООО «Челябстройкомплект» замену конкурсного кредитора АО «ПО «Монтажник» на правопреемника Кашигина Дениса Борисовича», — говорится в решении суда. Также в документе указано, что между «Монтажником» и Кашигиным ранее был заключен договор. «Монтажник» уступил бизнесмену право взыскивать с «ЧСК» долг на 11,3 млн рублей. Так все было подтверждено документально, суд принял решение о замене кредитора. Фирма «ЧСК» была признана банкротом из-за долгов перед «Монтажником» 1 ноября 2023 года. Сам «Монтажник» объявлен финансово несостоятельным летом 2020 года. Эта фирма также принадлежит Дубровским и несколько лет считалась самым крупным активом. Из-за проблем с «Монтажником» обанкрочен Дубровский-младший и сам экс-губернатор Борис Дубровский. Бывший глава региона сейчас находится за пределами России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные дела по банкротству не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ПО «Монтажник» вышло из числа кредиторов фирмы «ЧелябСтройКомплект» (ЧСК) сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Новым кредитором «ЧСК» стал бизнесмен Денис Кашигин. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда Челябинской области, где проходит процесс по делу о банкротстве фирмы Дубровского-младшего. «Произвести в деле о банкротстве должника ООО «Челябстройкомплект» замену конкурсного кредитора АО «ПО «Монтажник» на правопреемника Кашигина Дениса Борисовича», — говорится в решении суда. Также в документе указано, что между «Монтажником» и Кашигиным ранее был заключен договор. «Монтажник» уступил бизнесмену право взыскивать с «ЧСК» долг на 11,3 млн рублей. Так все было подтверждено документально, суд принял решение о замене кредитора. Фирма «ЧСК» была признана банкротом из-за долгов перед «Монтажником» 1 ноября 2023 года. Сам «Монтажник» объявлен финансово несостоятельным летом 2020 года. Эта фирма также принадлежит Дубровским и несколько лет считалась самым крупным активом. Из-за проблем с «Монтажником» обанкрочен Дубровский-младший и сам экс-губернатор Борис Дубровский. Бывший глава региона сейчас находится за пределами России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные дела по банкротству не комментируют.