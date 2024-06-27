Власти Сургута объявили о штрафах за купание в водоемах

Жителей Сургута (ХМАО) будут штрафовать за купание в водоемах, не предназначенных для пляжного отдыха. Нарушителям придется заплатить до двух тысяч рублей, сообщила администрация города в своем telegram-канале.
«Управление по делам ГО и ЧС администрации города информирует сургутян о запрете купания в водоемах города по причине несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 2000 рублей», — говорится в сообщении.
В городе обустроено три места для отдыха у водных объектов. В парке «За Саймой», на реке Черной вблизи улицы Аэрофлотской и на территории центра отдыха «Эдем». Но купаться там запрещено.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута ищут место под водоем для купания. По данным источника агентства, в мэрии рассматривают вопрос о размещении в городе пруда с пляжем или котлована.
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