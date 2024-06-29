Hurriyet: в Турции погибла русская сотрудница АЭС в ДТП с 35 пострадавшими. Фото

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В Турции в результате столкновения автобуса с легковым авто погибли два человека Фото:

В Турции автобус, перевозивший сотрудников строящейся в стране атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека, среди них есть россиянка. Еще 35 ранены. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

«Выезжая с этой полосы, автомобиль с номерным знаком 27 R 2950, которым управлял водитель, работающий на АЭС „Аккую“, врезался в служебный автомобиль с номерным знаком 31 AIM 470, которым управлял водитель, перевозивший работников АЭС», — передают авторы газеты. В результате происшествия двое человек погибли, один из которых — житель РФ. Еще 35 ранены.

«Аккую» — первая АЭС в Турции. Ее строит дочерняя компания «Росатома». Станция включает в себя четыре энергоблока. Первый планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

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В Турции автобус, перевозивший сотрудников строящейся в стране атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека, среди них есть россиянка. Еще 35 ранены. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. «Выезжая с этой полосы, автомобиль с номерным знаком 27 R 2950, которым управлял водитель, работающий на АЭС „Аккую“, врезался в служебный автомобиль с номерным знаком 31 AIM 470, которым управлял водитель, перевозивший работников АЭС», — передают авторы газеты. В результате происшествия двое человек погибли, один из которых — житель РФ. Еще 35 ранены. «Аккую» — первая АЭС в Турции. Ее строит дочерняя компания «Росатома». Станция включает в себя четыре энергоблока. Первый планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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