29 июня 2024

Пушилин: семья в Донецке попала под обстрел ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пушилин рассказал об обстреле Донецка
Пушилин рассказал об обстреле Донецка Фото:

В Донецке в результате обстрела автомобиля погибла пожилая женщина, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. Инцидент произошел 29 июня в Петровском районе города, где украинские националисты открыли огонь по мирным жителям.

«При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и 20-летний сын. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщил Пушилин у себя в telegram-канале.

По данным РЕН ТВ, во время обстрела пожилая женщина находилась в автомобиле. Несмотря на попытки оказать ей первую помощь, полученные ранения оказались смертельными.

На опубликованных кадрах видны серьезные разрушения, вызванные артиллерийскими ударами. Повреждены здания, автомобили, а также были найдены осколки взрывного устройства. Ранее также сообщалось, что ракета ВСУ пробила крышу одной из школ в Донецке, передает 360.tv

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В Донецке в результате обстрела автомобиля погибла пожилая женщина, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. Инцидент произошел 29 июня в Петровском районе города, где украинские националисты открыли огонь по мирным жителям. «При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и 20-летний сын. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщил Пушилин у себя в telegram-канале. По данным РЕН ТВ, во время обстрела пожилая женщина находилась в автомобиле. Несмотря на попытки оказать ей первую помощь, полученные ранения оказались смертельными. На опубликованных кадрах видны серьезные разрушения, вызванные артиллерийскими ударами. Повреждены здания, автомобили, а также были найдены осколки взрывного устройства. Ранее также сообщалось, что ракета ВСУ пробила крышу одной из школ в Донецке, передает 360.tv. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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