Пушилин: семья в Донецке попала под обстрел ВСУ

В Донецке в результате обстрела автомобиля погибла пожилая женщина, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. Инцидент произошел 29 июня в Петровском районе города, где украинские националисты открыли огонь по мирным жителям.
«При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и 20-летний сын. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщил Пушилин у себя в telegram-канале.
По данным РЕН ТВ, во время обстрела пожилая женщина находилась в автомобиле. Несмотря на попытки оказать ей первую помощь, полученные ранения оказались смертельными.
На опубликованных кадрах видны серьезные разрушения, вызванные артиллерийскими ударами. Повреждены здания, автомобили, а также были найдены осколки взрывного устройства. Ранее также сообщалось, что ракета ВСУ пробила крышу одной из школ в Донецке, передает 360.tv.
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