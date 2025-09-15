На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

На Земле зафиксирована самая мощная магнитная буря за последние три месяца. Причиной стала активность корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3», — говорится на официальном сайте Лаборатории. Магнитная буря началась после того, как Земля пересекла границу крупной корональной дыры на Солнце в районе полуночи. Корональные дыры — это области на поверхности Солнца через которые солнечный ветер уходит в межпланетное пространство с повышенной скоростью. Именно такой поток солнечного ветра и вызвал магнитную бурю.
По оценкам Лаборатории, уровень текущей магнитной бури значительно выше ожидавшихся значений: ранее все агентства прогнозировали максимум G1. Последний раз буря сравнимой или большей интенсивности наблюдалась 1–2 июня текущего года, более трех месяцев назад. По расчетам ученых, общее ухудшение геомагнитной обстановки может продлиться не менее 4–6 суток. Однако, это не означает непрерывную магнитную бурю. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью: обычно оно проявляется в виде серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми геомагнитная активность временно нормализуется.
Эксперты отмечают, что объективная математическая оценка развития текущей бури пока отсутствует. Событие выпадает из исходных прогнозов, дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым. На данный момент базовый сценарий предполагает, что локальный всплеск геомагнитной активности завершится в ближайшие 6–9 часов.
