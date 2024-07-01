Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Селин раскрыл размер своей пенсии

Пенсия актера Сергея Селина составила 37,5 тысячи рублей

01 июля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Заслуженный артист РФ Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сергей Селин, который играл старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», раскрыл размер своей пенсии. Он также объяснил, почему заслуженным артистам РФ не платят добавку 30 тысяч, которую получают обладатели званий народных актеров. «У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой (партнерша Селина по сериалу, актриса, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга) все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», — поделился Селин с «Аргументами и фактами». По словам Селина, он не переживал, какая у него будет сумма пенсии, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова добилась того, чтобы в законодательстве начали устанавливаться ежемесячные дополнительные выплаты петербуржцам, удостоенным почетных званий категории «народный». В 2023 году ежемесячные выплаты составили 30 тысяч рублей. Для получения этой меры поддержки необходимо прожить в городе не менее 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергей Селин, который играл старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», раскрыл размер своей пенсии. Он также объяснил, почему заслуженным артистам РФ не платят добавку 30 тысяч, которую получают обладатели званий народных актеров. «У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой (партнерша Селина по сериалу, актриса, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга) все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», — поделился Селин с «Аргументами и фактами». По словам Селина, он не переживал, какая у него будет сумма пенсии, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова добилась того, чтобы в законодательстве начали устанавливаться ежемесячные дополнительные выплаты петербуржцам, удостоенным почетных званий категории «народный». В 2023 году ежемесячные выплаты составили 30 тысяч рублей. Для получения этой меры поддержки необходимо прожить в городе не менее 10 лет.