Жители Академического района проголосовали против строительства бомбоубежищ в подвалах

Екатеринбуржцы проголосовали против строительства бомбоубежищ в подвалах
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Большинство проголосовавших против строительства бомбоубежищ Фото:

В Екатеринбурге жители Академического района не набрали норму голосов для согласования постройки бомбоубежищ в подвалах жилых домов. О том, каким образом проходило процедура голосования, рассказали в пресс-службе УК «Академический».

«Чтобы голосование считалось состоявшимся, нужно собрать более 50% голосов от всех собственников жилья. Однако ни в одном доме, где шло онлайн-голосование, такого количества не набралось», — рассказали в пресс-службе. Там же пояснили, что голосование проводилось в системе ГИС ЖКХ («Госуслуги Дом») до 28 июня. Ни одном доме кворум не был набран, проголосовало менее половины собственников.

Большинство тех, кто проголосовал, высказались против обустройства укрытий в подвалах. Дальнейшие рекомендации по строительству бомбоубежищ УК «Академический» будет ждать от ведомственных органов.

В конце мая 2024 года URA.RU рассказывало о планах управляющей компании провести голосование среди жителей о строительстве бомбоубежищ в подвалах. Уже тогда екатеринбуржцы были не согласны с этим и призывали навести порядок в паркингах.

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В Екатеринбурге жители Академического района не набрали норму голосов для согласования постройки бомбоубежищ в подвалах жилых домов. О том, каким образом проходило процедура голосования, рассказали в пресс-службе УК «Академический». «Чтобы голосование считалось состоявшимся, нужно собрать более 50% голосов от всех собственников жилья. Однако ни в одном доме, где шло онлайн-голосование, такого количества не набралось», — рассказали в пресс-службе. Там же пояснили, что голосование проводилось в системе ГИС ЖКХ («Госуслуги Дом») до 28 июня. Ни одном доме кворум не был набран, проголосовало менее половины собственников. Большинство тех, кто проголосовал, высказались против обустройства укрытий в подвалах. Дальнейшие рекомендации по строительству бомбоубежищ УК «Академический» будет ждать от ведомственных органов. В конце мая 2024 года URA.RU рассказывало о планах управляющей компании провести голосование среди жителей о строительстве бомбоубежищ в подвалах. Уже тогда екатеринбуржцы были не согласны с этим и призывали навести порядок в паркингах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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