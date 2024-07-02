Экономика Недвижимость В Челябинске бывший клуб колдуна-миллионера подрос в цене. Скрин В Челябинске продают ночной клуб «Бешеная собака» за 20 млн рублей 03 июля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 + В центре Челябинска продается ночной клуб (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске за 20 миллионов рублей продается клуб «Бешеная собака», принадлежавший осужденному за создание финансовой пирамиды экстрасенсу Константину Филимонову. Несколькими годами ранее за заведение на улице Кирова просили 15 миллионов. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продам ресторан площадью 324 квадратных метра. Готовый бизнес. Есть все, от посуды до музыки», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Также уточняется, что уместен разумный торг либо обмен. Помещение находится в цокольном этаже и готово к эксплуатации. Как ранее сообщало URA.RU, в сентябре 2021 года клуб живой музыки «Бешеная собака», принадлежавший осужденному за создание 1,5-миллиардной финансовой пирамиды, экстрасенсу Константину Филимонову, продавался за 15 млн рублей. Заведение начало свою работу в Челябинске в 2007 году. Заведение на улице Кирова продается уже не первый год Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/restoran_gotovyy_biznes_3979108404 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске за 20 миллионов рублей продается клуб «Бешеная собака», принадлежавший осужденному за создание финансовой пирамиды экстрасенсу Константину Филимонову. Несколькими годами ранее за заведение на улице Кирова просили 15 миллионов. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продам ресторан площадью 324 квадратных метра. Готовый бизнес. Есть все, от посуды до музыки», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Также уточняется, что уместен разумный торг либо обмен. Помещение находится в цокольном этаже и готово к эксплуатации. Как ранее сообщало URA.RU, в сентябре 2021 года клуб живой музыки «Бешеная собака», принадлежавший осужденному за создание 1,5-миллиардной финансовой пирамиды, экстрасенсу Константину Филимонову, продавался за 15 млн рублей. Заведение начало свою работу в Челябинске в 2007 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям