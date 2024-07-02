В Челябинске за 20 миллионов рублей продается клуб «Бешеная собака», принадлежавший осужденному за создание финансовой пирамиды экстрасенсу Константину Филимонову. Несколькими годами ранее за заведение на улице Кирова просили 15 миллионов. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Продам ресторан площадью 324 квадратных метра. Готовый бизнес. Есть все, от посуды до музыки», — сообщает автор объявления на сайте «Авито».
Также уточняется, что уместен разумный торг либо обмен. Помещение находится в цокольном этаже и готово к эксплуатации.
Как ранее сообщало URA.RU, в сентябре 2021 года клуб живой музыки «Бешеная собака», принадлежавший осужденному за создание 1,5-миллиардной финансовой пирамиды, экстрасенсу Константину Филимонову, продавался за 15 млн рублей. Заведение начало свою работу в Челябинске в 2007 году.
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