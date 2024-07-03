Жителя Приморья задержали по обвинению в госизмене

В Приморском крае задержан гражданин России, обвиняемый в государственной измене за передачу данных украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
«Гражданин России оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта», — отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену.
Ранее в Москве осудили бармена Владимира Малина за диверсию на железной дороге и госизмену. Его приговорили приговорен к 25 годам колонии.
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