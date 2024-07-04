Юрист Катя Гордон высказалась о деле Решетовой и изменах мужа Алсу

Юрист Екатерина Гордон, защищающая интересы блогерши Вероники Степановой в суде против модели Анастасии Решетовой, подавшей на психолога в суд за клевету, высказалась по поводу конфликта. По ее словам, у стороны защиты уже готовы нотариально заверенные публикации.
«Я бы хотела, чтобы мы разобрались для начала с тем, является Решетова эскортницей или нет. Мы сделали и нотариально заверили определенные публикации и переписки — и я полагаю, что нужно установить определенные юридические факты, связанные с этой дамой», — приводит слова Гордон издание Super.ru.
Помимо этого, Гордон отметила, что такое крупное разбирательство дает всем обманутым женщинам России говорить открыто на тему мужских измен. Также юрист напомнила, что бывшая девушка рэпера Тимати Алена Шишкова также упоминала несвоевременное появление Решетовой в ее жизни.
Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать в суд на Алсу за якобы распространение недостоверной информации, которая порочит ее репутацию. Тогда певица опровергла утверждение модели, что последняя не вступила бы в отношение с замужним мужчиной.
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