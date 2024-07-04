04 июля 2024

Голубев: над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша,  stock
Силами ПВО беспилотники были сбиты Фото:

В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников при помощи ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«Силами ПВО сбито 10 БПЛА», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Губернатор сообщил, что, согласно данным оперативных дежурных служб, после атаки и падения обломков возникли пожары в Азовском районе и левом берегу Дона.

К местам горения уже выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников при помощи ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «Силами ПВО сбито 10 БПЛА», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Губернатор сообщил, что, согласно данным оперативных дежурных служб, после атаки и падения обломков возникли пожары в Азовском районе и левом берегу Дона. К местам горения уже выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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