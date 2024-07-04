Голубев: над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

05 июля 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Силами ПВО беспилотники были сбиты Фото: Министерство обороны Великобритании В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников при помощи ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «Силами ПВО сбито 10 БПЛА», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Губернатор сообщил, что, согласно данным оперативных дежурных служб, после атаки и падения обломков возникли пожары в Азовском районе и левом берегу Дона. К местам горения уже выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников при помощи ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «Силами ПВО сбито 10 БПЛА», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Губернатор сообщил, что, согласно данным оперативных дежурных служб, после атаки и падения обломков возникли пожары в Азовском районе и левом берегу Дона. К местам горения уже выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.