Минкультуры РФ: Гудков не подавал заявление на прокат своего фильма

Министерство культуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров» комика Александра Гудкова. Об этом передали в самом ведомстве.
«В связи с сообщениями в ряде СМИ и telegram-каналов информируем, что в [Минкультуры РФ] не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту „Подземелье Чикен Карри“ „Черное небо вампиров“. Осуществление на территории России проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения <...> влечет за собой административную ответственность», — отметили в пресс-службе, заявление которой приводит ТАСС.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее выразил намерение обратиться в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение, если оно было выдано. В противном случае он нацелен на привлечение кинотеатров к ответственности.
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