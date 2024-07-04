04 июля 2024

Минкультуры РФ: Гудков не подавал заявление на прокат своего фильма

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Минкультуры не выдавало разрешение на прокат фильма
Минкультуры не выдавало разрешение на прокат фильма Фото:

Министерство культуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров» комика Александра Гудкова. Об этом передали в самом ведомстве.

«В связи с сообщениями в ряде СМИ и telegram-каналов информируем, что в [Минкультуры РФ] не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту „Подземелье Чикен Карри“ „Черное небо вампиров“. Осуществление на территории России проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения <...> влечет за собой административную ответственность», — отметили в пресс-службе, заявление которой приводит ТАСС.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее выразил намерение обратиться в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение, если оно было выдано. В противном случае он нацелен на привлечение кинотеатров к ответственности.

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Министерство культуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров» комика Александра Гудкова. Об этом передали в самом ведомстве. «В связи с сообщениями в ряде СМИ и telegram-каналов информируем, что в [Минкультуры РФ] не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту „Подземелье Чикен Карри“ „Черное небо вампиров“. Осуществление на территории России проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения <...> влечет за собой административную ответственность», — отметили в пресс-службе, заявление которой приводит ТАСС. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее выразил намерение обратиться в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение, если оно было выдано. В противном случае он нацелен на привлечение кинотеатров к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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