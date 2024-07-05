РИАН: чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей в Дзержинске

05 июля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Чернокожие наемники из Франции обстреляли мирных жителей в Торецке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подконтрольном Киеву Дзержинске (Торецке) в ДНР мирных жителей напугали чернокожие наемники, которые обстреливали окна домов. Об этом рассказал один из беженцев, ставший свидетелем обстрела. «Чернокожие граждане в военной форме забежали во двор, стреляли по окнам, гаражу, кухне, все строения. Закидали подвал шумовыми гранатами, выстрелили из РПГ», — рассказал РИА Новости очевидец произошедшего, эвакуировавшийся из Дзержинска. По его словам, наемников отогнали русские бойцы. По словам разведчиков ВС РФ, наемники были из Франции. Один из них был убит. Ранее стало известно, что среди ликвидированных в зоне спецоперации иностранных наемников первое место по количеству занимают колумбийцы. На втором месте — наемники из Грузии. По данным Минобороны РФ, на стороне ВСУ воюют наемники из США, Великобритании, Грузии и других стран. В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, ликвидированы из них 5 962. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подконтрольном Киеву Дзержинске (Торецке) в ДНР мирных жителей напугали чернокожие наемники, которые обстреливали окна домов. Об этом рассказал один из беженцев, ставший свидетелем обстрела. «Чернокожие граждане в военной форме забежали во двор, стреляли по окнам, гаражу, кухне, все строения. Закидали подвал шумовыми гранатами, выстрелили из РПГ», — рассказал РИА Новости очевидец произошедшего, эвакуировавшийся из Дзержинска. По его словам, наемников отогнали русские бойцы. По словам разведчиков ВС РФ, наемники были из Франции. Один из них был убит. Ранее стало известно, что среди ликвидированных в зоне спецоперации иностранных наемников первое место по количеству занимают колумбийцы. На втором месте — наемники из Грузии. По данным Минобороны РФ, на стороне ВСУ воюют наемники из США, Великобритании, Грузии и других стран. В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, ликвидированы из них 5 962.