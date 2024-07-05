«Должны быть благодарны России»: Пригожин резко высказался о Галкине* и Пугачевой

Пригожин: Галкин* и Пугачева пользовались всеми благами в России
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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, пригожин иосиф
Пугачева и иноагент Галкин пользовались всеми благами в России, сказал Иосиф Пригожин Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Аллу Пугачеву и ее мужа комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) предателями. По его мнению, они должны быть благодарны России.

«Они пользовались всеми благами. Максим Галкин открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили великие политики большого размера. Она была национальным лидером, если говорить объективно», — сказал продюсер в интервью Александру Добровинскому. Оно размещено на его youtube-канале.

Иосиф Пригожин также добавил, что Примадонна была бы очень уважаемым человеком, если бы осталась в России в такое непростое время. По его словам, Пугачева могла бы быть переговорщиком.

Ранее актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив пошутила про двуличие Максима Галкина в отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, этот брак на самом деле не такой, каким знаменитости его демонстрируют публике.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

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Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Аллу Пугачеву и ее мужа комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) предателями. По его мнению, они должны быть благодарны России. «Они пользовались всеми благами. Максим Галкин открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили великие политики большого размера. Она была национальным лидером, если говорить объективно», — сказал продюсер в интервью Александру Добровинскому. Оно размещено на его youtube-канале. Иосиф Пригожин также добавил, что Примадонна была бы очень уважаемым человеком, если бы осталась в России в такое непростое время. По его словам, Пугачева могла бы быть переговорщиком. Ранее актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив пошутила про двуличие Максима Галкина в отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, этот брак на самом деле не такой, каким знаменитости его демонстрируют публике. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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