«Должны быть благодарны России»: Пригожин резко высказался о Галкине* и Пугачевой

Пригожин: Галкин* и Пугачева пользовались всеми благами в России

05 июля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Пугачева и иноагент Галкин пользовались всеми благами в России, сказал Иосиф Пригожин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Аллу Пугачеву и ее мужа комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) предателями. По его мнению, они должны быть благодарны России. «Они пользовались всеми благами. Максим Галкин открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили великие политики большого размера. Она была национальным лидером, если говорить объективно», — сказал продюсер в интервью Александру Добровинскому. Оно размещено на его youtube-канале. Иосиф Пригожин также добавил, что Примадонна была бы очень уважаемым человеком, если бы осталась в России в такое непростое время. По его словам, Пугачева могла бы быть переговорщиком. Ранее актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив пошутила про двуличие Максима Галкина в отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, этот брак на самом деле не такой, каким знаменитости его демонстрируют публике. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Аллу Пугачеву и ее мужа комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) предателями. По его мнению, они должны быть благодарны России. «Они пользовались всеми благами. Максим Галкин открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили великие политики большого размера. Она была национальным лидером, если говорить объективно», — сказал продюсер в интервью Александру Добровинскому. Оно размещено на его youtube-канале. Иосиф Пригожин также добавил, что Примадонна была бы очень уважаемым человеком, если бы осталась в России в такое непростое время. По его словам, Пугачева могла бы быть переговорщиком. Ранее актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив пошутила про двуличие Максима Галкина в отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, этот брак на самом деле не такой, каким знаменитости его демонстрируют публике. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом