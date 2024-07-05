В ВКС назвали самые сложные цели для российской ПВО

Замглавы ВКС: условия ведения противовоздушной обороны на СВО беспрецедентны
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Оперативно-тактические и крылатые ракеты являются сложным классом целей для российской ПВО, заявил Андрей Семенов
Оперативно-тактические и крылатые ракеты являются сложным классом целей для российской ПВО, заявил Андрей Семенов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для российской системы ПВО труднее всего сбивать западные оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а условия ведения противовоздушной обороны за время спецоперации стали беспрецедентными. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Андрей Семенов.

«Наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства: оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса», — сообщил Андрей Семенов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что работа российской ПВО за время спецоперации крайне усложнилась, она стала беспрецедентной из-за постоянных поставок иностранного вооружения на Украину. 

Также Семенов указал на беспрецедентный характер использования ВСУ беспилотников. По его словам, они изготавливаются на заводах кустарным способом. Армия Украины специально применяет композитные материалы, чтобы снизить заметность дронов.

Ранее Андрей Семенов заявил, что ВСУ специально используют американские ракеты ATACMS для ударов по гражданским объектам. Таким образом Украина пытается запугать гражданское население.

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Для российской системы ПВО труднее всего сбивать западные оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а условия ведения противовоздушной обороны за время спецоперации стали беспрецедентными. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Андрей Семенов. «Наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства: оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса», — сообщил Андрей Семенов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что работа российской ПВО за время спецоперации крайне усложнилась, она стала беспрецедентной из-за постоянных поставок иностранного вооружения на Украину.  Также Семенов указал на беспрецедентный характер использования ВСУ беспилотников. По его словам, они изготавливаются на заводах кустарным способом. Армия Украины специально применяет композитные материалы, чтобы снизить заметность дронов. Ранее Андрей Семенов заявил, что ВСУ специально используют американские ракеты ATACMS для ударов по гражданским объектам. Таким образом Украина пытается запугать гражданское население.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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