Le Monde: 5,5 тысяч осужденных попросились в ряды ВСУ

Более 5500 осужденных заявили о желании вступить в ряды Вооруженных сил Украины — им предоставляют те же условия, что и обычным военным. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
«Более 5 500 задержанных попросились [в ВСУ] с 17 мая. Это началось после вступления в силу закона, позволяющего им отправиться в окопы на востоке и юге Украины», — говорится в сообщении издания.
По информации газеты, ушедшие на фронт осужденные имеют равные права с украинскими солдатами. Единственное отличие — им запрещено уходить в отпуск. Однако издание подчеркивает, что военное руководство и сами бойцы выражают обеспокоенность в новоприбывших бойцах, так как у заключенных может возникнуть желание сбежать с поля боя.
В конце мая министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что около 350 заключенных были освобождены, чтобы вступить в ряды ВСУ, передает RT. Тогда суды начали рассмотрение около четырех тысяч заявок.
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