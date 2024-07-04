04 июля 2024

Le Monde: 5,5 тысяч осужденных попросились в ряды ВСУ

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Военные боятся, что осужденные могут сбежать с поля боя
Военные боятся, что осужденные могут сбежать с поля боя Фото:

Более 5500 осужденных заявили о желании вступить в ряды Вооруженных сил Украины — им предоставляют те же условия, что и обычным военным. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«Более 5 500 задержанных попросились [в ВСУ] с 17 мая. Это началось после вступления в силу закона, позволяющего им отправиться в окопы на востоке и юге Украины», — говорится в сообщении издания.

По информации газеты, ушедшие на фронт осужденные имеют равные права с украинскими солдатами. Единственное отличие — им запрещено уходить в отпуск. Однако издание подчеркивает, что военное руководство и сами бойцы выражают обеспокоенность в новоприбывших бойцах, так как у заключенных может возникнуть желание сбежать с поля боя.

В конце мая министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что около 350 заключенных были освобождены, чтобы вступить в ряды ВСУ, передает RT. Тогда суды начали рассмотрение около четырех тысяч заявок.

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Более 5500 осужденных заявили о желании вступить в ряды Вооруженных сил Украины — им предоставляют те же условия, что и обычным военным. Об этом сообщает французская газета Le Monde. «Более 5 500 задержанных попросились [в ВСУ] с 17 мая. Это началось после вступления в силу закона, позволяющего им отправиться в окопы на востоке и юге Украины», — говорится в сообщении издания. По информации газеты, ушедшие на фронт осужденные имеют равные права с украинскими солдатами. Единственное отличие — им запрещено уходить в отпуск. Однако издание подчеркивает, что военное руководство и сами бойцы выражают обеспокоенность в новоприбывших бойцах, так как у заключенных может возникнуть желание сбежать с поля боя. В конце мая министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что около 350 заключенных были освобождены, чтобы вступить в ряды ВСУ, передает RT. Тогда суды начали рассмотрение около четырех тысяч заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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