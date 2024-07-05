Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили из-за его гибели на СВО

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Дело в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, которого следователи назвали подельником бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, прекращено в связи с его гибелью в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело в отношении Цокова закрыто. Материалы дела в отношении Попова и Моисеева выделены в отдельное производство», — пишет ТАСС со ссылкой на инсайдера. Дело в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.

Попову вменяют в вину хищение в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Вместе с Поповым в деле фигурировали Цоков и предприниматель Моисеев. Стоимость похищенного, по данным следствия, составляет свыше 130 млн рублей. Попов свою вину не признал.

Адвокат экс-командующего Сергей Буйновский ранее подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов. Это связано с тем, что на Украине в отношении Попова возбуждено дело, а сам он объявлен в международный розыск.

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Уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, которого следователи назвали подельником бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, прекращено в связи с его гибелью в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Дело в отношении Цокова закрыто. Материалы дела в отношении Попова и Моисеева выделены в отдельное производство», — пишет ТАСС со ссылкой на инсайдера. Дело в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам. Попову вменяют в вину хищение в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Вместе с Поповым в деле фигурировали Цоков и предприниматель Моисеев. Стоимость похищенного, по данным следствия, составляет свыше 130 млн рублей. Попов свою вину не признал. Адвокат экс-командующего Сергей Буйновский ранее подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов. Это связано с тем, что на Украине в отношении Попова возбуждено дело, а сам он объявлен в международный розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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