Московский особняк экс-жены бизнесмена, которого ищет ФБР, продадут на торгах

Особняк бывшей жены бизнесмена Семена Могилевича Галины Телеш будет продан. Начальная цена — 114,6 миллиона рублей, пишут СМИ. Сам мужчина находится в розыске ФБР.
«Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на торги здание „Главного дома городской усадьбы Кулакова“, расположенного на Верхней Радищевской улице недалеко от „Дома на Котельнической набережной“», — сообщает РБК со ссылкой на торговую площадку «Росэлторг». Здание принадлежит бывшей жене Могилевича Телеш, согласно данным сайта Мосгорсуда. На торговой площадке имя собственника скрыто.
Покупатель получит здание площадью 654 квадратных метров и земельный участок — 0,0497 гектара. Здание на аукцион выставил департамент городского имущества. Сам объект является культурным наследием.
Семен Могилевич, которого СМИ часто упоминают как криминального авторитета, был осужден в СССР и позже эмигрировал. Он жил в разных странах, включая Великобританию, США и Канаду.
В 2009 году ФБР включило Могилевича в список самых опасных беглецов, объявив награду за информацию о его местонахождении. CNN тогда сообщил, что Могилевич обладает значительным влиянием на мировую экономику. Обвинения против него в США включали рэкет, мошенничество и отмывание денег через компанию Mogilevich Enterprise.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.