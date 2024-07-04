Онколог Черемушкин: первые симптомы рака легкого схожи с простудой

05 июля 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

У курящих на ранних стадиях обнаружить рак сложно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первые симптомы рака легкого можно легко спутать с симптомами простуды. Об этом сообщил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. «Обычно от него страдают курильщики, у которых хронический бронхит. У таких людей на ранних стадиях обнаружить рак и рентгенологу сложно, потому что легкие на снимке все изменены, их структура и прочее», — сказал Черемушкин NEWS.ru. Он добавил, что если человек не курит, то первые симптомы рака могут оказаться похожими симптомами простуды. По словам ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, курение является одной из самых распространенных причин развития рака легких. Около 80% случаев этого онкологического заболевания приходится на постоянно курящих Также к причинам относятся радиоактивное облучение и хронические заболевания. Минздрав РФ советует при обнаружении любых недомоганий обращаться к специалисту. Отмечается, что рак легкого можно выявить на ранней стадии и облегчить лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые симптомы рака легкого можно легко спутать с симптомами простуды. Об этом сообщил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. «Обычно от него страдают курильщики, у которых хронический бронхит. У таких людей на ранних стадиях обнаружить рак и рентгенологу сложно, потому что легкие на снимке все изменены, их структура и прочее», — сказал Черемушкин NEWS.ru. Он добавил, что если человек не курит, то первые симптомы рака могут оказаться похожими симптомами простуды. По словам ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, курение является одной из самых распространенных причин развития рака легких. Около 80% случаев этого онкологического заболевания приходится на постоянно курящих Также к причинам относятся радиоактивное облучение и хронические заболевания. Минздрав РФ советует при обнаружении любых недомоганий обращаться к специалисту. Отмечается, что рак легкого можно выявить на ранней стадии и облегчить лечение.