Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию армии

05 июля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Мужчина должен будет выплатить штраф за нарушение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы. «Признать Антона Иванова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», — говорится в сообщении. Сумма штрафа может быть от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы. «Признать Антона Иванова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», — говорится в сообщении. Сумма штрафа может быть от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России.