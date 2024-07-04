Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию армии

Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы.
«Признать Антона Иванова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», —
Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России.
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