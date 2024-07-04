04 июля 2024

Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, прокурор, следствие, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Мужчина должен будет выплатить штраф за нарушение Фото:

Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы.

«Признать Антона Иванова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», — говорится в сообщении. Сумма штрафа может быть от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России.

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Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы. «Признать Антона Иванова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», — говорится в сообщении. Сумма штрафа может быть от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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