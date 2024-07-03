03 июля 2024

В Сургуте маршрутка влетела в легковой автомобиль. Видео

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В Сургуте легковушка перевернулась после столкновения с маршруткой
В Сургуте легковушка перевернулась после столкновения с маршруткой Фото:

В Сургуте (ХМАО) легковой автомобиль перевернулся после столкновений с маршруткой. Информация об этом распространяется в telegram-каналах.

«Момент ДТП: перевертыш с маршруткой в Сургуте», — пишет telegram-канал «ЧП по ХМАО». По данным каналов, авария произошла на перекрестке улицы Крылова. На месте работает ДПС.

Журналист агентства обратился в Госавтоинспекцию ХМАО за комментарием. Оперативно получить ответ не удалось.

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В Сургуте (ХМАО) легковой автомобиль перевернулся после столкновений с маршруткой. Информация об этом распространяется в telegram-каналах. «Момент ДТП: перевертыш с маршруткой в Сургуте», — пишет telegram-канал «ЧП по ХМАО». По данным каналов, авария произошла на перекрестке улицы Крылова. На месте работает ДПС. Журналист агентства обратился в Госавтоинспекцию ХМАО за комментарием. Оперативно получить ответ не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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