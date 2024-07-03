В Сургуте легковушка перевернулась после столкновения с маршруткой
В Сургуте (ХМАО) легковой автомобиль перевернулся после столкновений с маршруткой. Информация об этом распространяется в telegram-каналах.
«Момент ДТП: перевертыш с маршруткой в Сургуте», — пишет telegram-канал «ЧП по ХМАО». По данным каналов, авария произошла на перекрестке улицы Крылова. На месте работает ДПС.
Журналист агентства обратился в Госавтоинспекцию ХМАО за комментарием. Оперативно получить ответ не удалось.
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