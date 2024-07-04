Песков: план РФ по Украине стал общественным достоянием

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что российский мирный план стал достоянием в мире Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

План России по урегулированию конфликта на Украине стал общественным достоянием во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами после второго дня саммита ШОС в Астане.

«Этот план зафиксирован. Он зафиксирован, он озвучен публично. Он озвучен международно. Он стал достоянием общественности всего мира», — сказал Дмитрий Песков прессе. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Россия представила свой мирный план, согласно которому Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО, передает Life. Президент России Владимир Путин заявил, что эта инициатива, в случае готовности Киева и Запада, позволила бы моментально прекратить огонь, пишет RT.

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План России по урегулированию конфликта на Украине стал общественным достоянием во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами после второго дня саммита ШОС в Астане. «Этот план зафиксирован. Он зафиксирован, он озвучен публично. Он озвучен международно. Он стал достоянием общественности всего мира», — сказал Дмитрий Песков прессе. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Россия представила свой мирный план, согласно которому Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО, передает Life. Президент России Владимир Путин заявил, что эта инициатива, в случае готовности Киева и Запада, позволила бы моментально прекратить огонь, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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