Песков: план РФ по Украине стал общественным достоянием

04 июля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что российский мирный план стал достоянием в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План России по урегулированию конфликта на Украине стал общественным достоянием во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами после второго дня саммита ШОС в Астане. «Этот план зафиксирован. Он зафиксирован, он озвучен публично. Он озвучен международно. Он стал достоянием общественности всего мира», — сказал Дмитрий Песков прессе. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Россия представила свой мирный план, согласно которому Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО, передает Life . Президент России Владимир Путин заявил, что эта инициатива, в случае готовности Киева и Запада, позволила бы моментально прекратить огонь, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

План России по урегулированию конфликта на Украине стал общественным достоянием во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами после второго дня саммита ШОС в Астане. «Этот план зафиксирован. Он зафиксирован, он озвучен публично. Он озвучен международно. Он стал достоянием общественности всего мира», — сказал Дмитрий Песков прессе. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Россия представила свой мирный план, согласно которому Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО, передает Life. Президент России Владимир Путин заявил, что эта инициатива, в случае готовности Киева и Запада, позволила бы моментально прекратить огонь, пишет RT.