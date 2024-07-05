Челябинский миллиардер дал ценный совет предпринимателям

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков дал совет предпринимателям, у которых все сыпется. Нужно просто отстань от себя и тогда все наладится, написал Рыбаков в своем telegram-канале.
«Ко мне иногда подходят предприниматели, которые выглядят как олицетворение усталости и безумия, спрашивают: „Игорь, что я не так делаю? Почему все сыпется?“… Просто отстань от себя. И все наладится», — посоветовал Рыбаков.
Уставшие и злые предприниматели надоели себе, сотрудникам и жене. От таких людей все бегут, поэтому все и сыпется, уверен Рыбаков. «Они не могут принять ход вещей, не находят покой внутри себя, слишком требовательны к окружающим… Ты не умнее всех, не сильнее всех, не выше и не богаче», — добавляет миллиардер.
Игорь Рыбаков — российский предприниматель, уроженец города Магнитогорск Челябинской области. В 2023 году вошел в список богатейших людей России. Его состояние было оценено в 1,7 миллиарда долларов.
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