Челябинский миллиардер дал ценный совет предпринимателям

Челябинский миллиардер Рыбаков: просто отстань от себя и все наладится

06 июля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Уставшие и злые предприниматели не находят внутренний покой в себе, уверен Рыбаков (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков дал совет предпринимателям, у которых все сыпется. Нужно просто отстань от себя и тогда все наладится, написал Рыбаков в своем telegram-канале. «Ко мне иногда подходят предприниматели, которые выглядят как олицетворение усталости и безумия, спрашивают: „Игорь, что я не так делаю? Почему все сыпется?“… Просто отстань от себя. И все наладится», — посоветовал Рыбаков. Уставшие и злые предприниматели надоели себе, сотрудникам и жене. От таких людей все бегут, поэтому все и сыпется, уверен Рыбаков. «Они не могут принять ход вещей, не находят покой внутри себя, слишком требовательны к окружающим… Ты не умнее всех, не сильнее всех, не выше и не богаче», — добавляет миллиардер. Игорь Рыбаков — российский предприниматель, уроженец города Магнитогорск Челябинской области. В 2023 году вошел в список богатейших людей России. Его состояние было оценено в 1,7 миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков дал совет предпринимателям, у которых все сыпется. Нужно просто отстань от себя и тогда все наладится, написал Рыбаков в своем telegram-канале. «Ко мне иногда подходят предприниматели, которые выглядят как олицетворение усталости и безумия, спрашивают: „Игорь, что я не так делаю? Почему все сыпется?“… Просто отстань от себя. И все наладится», — посоветовал Рыбаков. Уставшие и злые предприниматели надоели себе, сотрудникам и жене. От таких людей все бегут, поэтому все и сыпется, уверен Рыбаков. «Они не могут принять ход вещей, не находят покой внутри себя, слишком требовательны к окружающим… Ты не умнее всех, не сильнее всех, не выше и не богаче», — добавляет миллиардер. Игорь Рыбаков — российский предприниматель, уроженец города Магнитогорск Челябинской области. В 2023 году вошел в список богатейших людей России. Его состояние было оценено в 1,7 миллиарда долларов.