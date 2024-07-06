На месте взрыва на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

МЧС: в Волгограде на месте взрыва на насосной станции обрушилась кровля

06 июля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

На место взрыва приехали сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля. На место приехали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. «В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — поделились в ГУ МЧС России по Волгоградской области с ТАСС. Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Также сообщается, что на место происшествия направлены психологи МЧС. В настоящее время рассматривается вопрос о массовом прекращении водоснабжения в квартирах жителей города вследствие взрыва. Более 250 тысяч жителей Красноармейского и Кировского районов могут оказаться в зоне потенциального отключения воды. В субботу в Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа. В результате ЧП два человека погибли и несколько получили ранения. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля. На место приехали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. «В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — поделились в ГУ МЧС России по Волгоградской области с ТАСС. Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Также сообщается, что на место происшествия направлены психологи МЧС. В настоящее время рассматривается вопрос о массовом прекращении водоснабжения в квартирах жителей города вследствие взрыва. Более 250 тысяч жителей Красноармейского и Кировского районов могут оказаться в зоне потенциального отключения воды. В субботу в Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа. В результате ЧП два человека погибли и несколько получили ранения. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.