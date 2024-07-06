На месте взрыва на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

МЧС: в Волгограде на месте взрыва на насосной станции обрушилась кровля
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На место взрыва приехали сотрудники МЧС Фото:

На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля. На место приехали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

«В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — поделились в ГУ МЧС России по Волгоградской области с ТАСС. Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Также сообщается, что на место происшествия направлены психологи МЧС.

В настоящее время рассматривается вопрос о массовом прекращении водоснабжения в квартирах жителей города вследствие взрыва. Более 250 тысяч жителей Красноармейского и Кировского районов могут оказаться в зоне потенциального отключения воды.

В субботу в Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа. В результате ЧП два человека погибли и несколько получили ранения. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

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На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля. На место приехали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. «В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — поделились в ГУ МЧС России по Волгоградской области с ТАСС. Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Также сообщается, что на место происшествия направлены психологи МЧС. В настоящее время рассматривается вопрос о массовом прекращении водоснабжения в квартирах жителей города вследствие взрыва. Более 250 тысяч жителей Красноармейского и Кировского районов могут оказаться в зоне потенциального отключения воды. В субботу в Волгограде на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа. В результате ЧП два человека погибли и несколько получили ранения. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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