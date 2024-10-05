Депутат Госдумы рассказал россиянам, как лучше хранить деньги

В условиях высокой ключевой ставки россиянам выгоднее всего хранить сбережения на рублевых вкладах. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», — заявил Аксаков в беседе с РИА Новости. Глава финкомитета так же посоветовал россиянам откладывать сбережения, которых бы хватило на два или три месяца.
Ранее в комитете Госдумы по труду рассказали, как заработать на большую пенсию. Для этого россиянам рекомендовали трудоустраиваться только официально.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В условиях высокой ключевой ставки россиянам выгоднее всего хранить сбережения на рублевых вкладах. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», — заявил Аксаков в беседе с РИА Новости. Глава финкомитета так же посоветовал россиянам откладывать сбережения, которых бы хватило на два или три месяца. Ранее в комитете Госдумы по труду рассказали, как заработать на большую пенсию. Для этого россиянам рекомендовали трудоустраиваться только официально.