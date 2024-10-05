Депутат Госдумы рассказал россиянам, как лучше хранить деньги

Депутат Аксаков: сбережения лучше хранить в рублях
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В условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее хранить на рублевых вкладах Фото:

В условиях высокой ключевой ставки россиянам выгоднее всего хранить сбережения на рублевых вкладах. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», — заявил Аксаков в беседе с РИА Новости. Глава финкомитета так же посоветовал россиянам откладывать сбережения, которых бы хватило на два или три месяца.

Ранее в комитете Госдумы по труду рассказали, как заработать на большую пенсию. Для этого россиянам рекомендовали трудоустраиваться только официально.

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В условиях высокой ключевой ставки россиянам выгоднее всего хранить сбережения на рублевых вкладах. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», — заявил Аксаков в беседе с РИА Новости. Глава финкомитета так же посоветовал россиянам откладывать сбережения, которых бы хватило на два или три месяца. Ранее в комитете Госдумы по труду рассказали, как заработать на большую пенсию. Для этого россиянам рекомендовали трудоустраиваться только официально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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