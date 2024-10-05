Израиль нанес удар по штабу «Хезболлах» в Ливане

Военно-воздушные силы Израиля ударили по штабу «Хезболлах» на юге Ливана. Сообщается, что центр шиитского движения располагался внутри мечети при больнице «Салах Гандур». Об этом сообщает пресс-служба Армии безопасности Израиля (ЦАХАЛ).
«Штаб использовал террористов „Хезболла“ для планирования и осуществления террористических атак против войск израильской армии и государства Израиль», — сообщает ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Военные отмечают, что перед началом действий, они разослали уведомления мирным жителям и провели беседы с «влиятельными лицами в деревнях». Так же ЦАХАЛ заявили, что «Хезболлах» организовали свой штаб в больнице вопреки законам вооруженного конфликта.
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Военно-воздушные силы Израиля ударили по штабу «Хезболлах» на юге Ливана. Сообщается, что центр шиитского движения располагался внутри мечети при больнице «Салах Гандур». Об этом сообщает пресс-служба Армии безопасности Израиля (ЦАХАЛ). «Штаб использовал террористов „Хезболла“ для планирования и осуществления террористических атак против войск израильской армии и государства Израиль», — сообщает ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Военные отмечают, что перед началом действий, они разослали уведомления мирным жителям и провели беседы с «влиятельными лицами в деревнях». Так же ЦАХАЛ заявили, что «Хезболлах» организовали свой штаб в больнице вопреки законам вооруженного конфликта.