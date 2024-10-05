Израиль нанес удар по штабу «Хезболлах» в Ливане

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Военно-воздушные силы Израиля ударили по штабу «Хезболлах» на юге Ливана Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Военно-воздушные силы Израиля ударили по штабу «Хезболлах» на юге Ливана. Сообщается, что центр шиитского движения располагался внутри мечети при больнице «Салах Гандур». Об этом сообщает пресс-служба Армии безопасности Израиля (ЦАХАЛ).

«Штаб использовал террористов „Хезболла“ для планирования и осуществления террористических атак против войск израильской армии и государства Израиль», — сообщает ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Военные отмечают, что перед началом действий, они разослали уведомления мирным жителям и провели беседы с «влиятельными лицами в деревнях». Так же ЦАХАЛ заявили, что «Хезболлах» организовали свой штаб в больнице вопреки законам вооруженного конфликта.

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Военно-воздушные силы Израиля ударили по штабу «Хезболлах» на юге Ливана. Сообщается, что центр шиитского движения располагался внутри мечети при больнице «Салах Гандур». Об этом сообщает пресс-служба Армии безопасности Израиля (ЦАХАЛ). «Штаб использовал террористов „Хезболла“ для планирования и осуществления террористических атак против войск израильской армии и государства Израиль», — сообщает ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Военные отмечают, что перед началом действий, они разослали уведомления мирным жителям и провели беседы с «влиятельными лицами в деревнях». Так же ЦАХАЛ заявили, что «Хезболлах» организовали свой штаб в больнице вопреки законам вооруженного конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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