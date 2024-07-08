Украинская разведка пыталась совершить угон российского бомбардировщика Ту-22М3. Для этого Киев пытался привлечь российского летчика, однако тот сразу же обо всем рассказал своему командованию. ФСБ подключилась к делу и окончательно пресекла факт угона. URA.RU рассказывает подробнее об инциденте. Особенность бомбардировщика заключается в том, что он способен переносить ядерное оружие.
ФСБ предотвратила угон
Изначально Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о попытке угона бомбардировщика со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что успешно предотвратили его. Причем это не первый подобный случай с украинкой стороны.
Пытались привлечь российского летчика
Далее ФСБ обнародовала подробности того, как Киев пытался угнать российский бомбардировщик. Для этого представители украинской разведки связались с одним из российских пилотов в Telegram. Они предлагали ему три миллиона долларов от Укроборонпрома, а также убежище и гражданство в Италии. Сразу после полученных сообщений, российский военный пошел к своему командованию и все рассказал.
Угрожали убийством родных
Летчик также рассказал, что помимо того, что представители украинской разведки пытались сманить его деньгами, они затем наоборот начали угрожать убийством родных. Представители Украины пытались заставить российского военного устроить диверсию — поджечь российские самолеты.
Результаты работы российской разведки
В ЦОС ФСБ отметили, что в ходе расследования инцидента, российская разведка смогла получить данные. Они позволили российским силам уничтожить один из аэродромов ВСУ «Озерное».
Характеристики Ту-22М3
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Он предназначен для поражения морских и наземных целей при помощи ракет и бомб. Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет, как аэробаллистических, так и крылатых.
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