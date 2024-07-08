Украинские спецслужбы угрожали летчику РФ и его родным для совершения диверсии

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Вооруженные силы РФ. stock, су-25, вкс, штурмовик, грач,  stock
Пилоту ВКС угрожали, чтобы он поджег российские самолеты Фото:

Украинская разведка угрожала летчику Воздушно-космических сил РФ и его родным, чтобы он поджег российскую боевую авиатехнику. Об этом сообщили в ФСБ.

«Украинская разведка угрожала летчику ВКС РФ и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, способный нести ядерное оружие. Кроме того, сообщалось о причастности НАТО к этой операции. Отмечалось, что пилоту ВКС РФ предлагали вознаграждение за содействие.

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Украинская разведка угрожала летчику Воздушно-космических сил РФ и его родным, чтобы он поджег российскую боевую авиатехнику. Об этом сообщили в ФСБ. «Украинская разведка угрожала летчику ВКС РФ и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, способный нести ядерное оружие. Кроме того, сообщалось о причастности НАТО к этой операции. Отмечалось, что пилоту ВКС РФ предлагали вознаграждение за содействие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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