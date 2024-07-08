Украинские спецслужбы угрожали летчику РФ и его родным для совершения диверсии

Украинская разведка угрожала летчику Воздушно-космических сил РФ и его родным, чтобы он поджег российскую боевую авиатехнику. Об этом сообщили в ФСБ.
«Украинская разведка угрожала летчику ВКС РФ и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, способный нести ядерное оружие. Кроме того, сообщалось о причастности НАТО к этой операции. Отмечалось, что пилоту ВКС РФ предлагали вознаграждение за содействие.
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