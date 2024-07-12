На озере Касарги в Челябинской области сотрудники МЧС России спасли двух подростков, которых волной унесло далеко от берега на сапборде. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, юношей доставили на берег.
«Сотрудники МЧС России спасли двух подростков на озере Касарги. Сильный ветер унес их сапборд далеко от берега», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Родственники подростков сообщили о происшествии по номеру 101. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. На помощь подросткам на личной моторной лодке сразу прибыли пожарный Сергей Шкуро, который отдыхал на близлежащей базе, и его коллега Денис Кунакильдин. Они обеспечили безопасность второго юноши, надев на него спасательный жилет. Вскоре подростки уже общались с обеспокоенными родными на берегу.
Это происшествие стало напоминанием от МЧС о важности соблюдения правил безопасности на воде. Необходимо избегать выхода на воду в ветреную погоду и всегда носить спасательный жилет.
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