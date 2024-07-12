На челябинском озере спасли двух подростков на сапборде, которых унесло волной. Видео

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Сапбордистов спасли и вернули на берег
Сапбордистов спасли и вернули на берег Фото:

На озере Касарги в Челябинской области сотрудники МЧС России спасли двух подростков, которых волной унесло далеко от берега на сапборде. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, юношей доставили на берег.

«Сотрудники МЧС России спасли двух подростков на озере Касарги. Сильный ветер унес их сапборд далеко от берега», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Родственники подростков сообщили о происшествии по номеру 101. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. На помощь подросткам на личной моторной лодке сразу прибыли пожарный Сергей Шкуро, который отдыхал на близлежащей базе, и его коллега Денис Кунакильдин. Они обеспечили безопасность второго юноши, надев на него спасательный жилет. Вскоре подростки уже общались с обеспокоенными родными на берегу. 

Это происшествие стало напоминанием от МЧС о важности соблюдения правил безопасности на воде. Необходимо избегать выхода на воду в ветреную погоду и всегда носить спасательный жилет.

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На озере Касарги в Челябинской области сотрудники МЧС России спасли двух подростков, которых волной унесло далеко от берега на сапборде. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, юношей доставили на берег. «Сотрудники МЧС России спасли двух подростков на озере Касарги. Сильный ветер унес их сапборд далеко от берега», — рассказали в пресс-службе МЧС. Родственники подростков сообщили о происшествии по номеру 101. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. На помощь подросткам на личной моторной лодке сразу прибыли пожарный Сергей Шкуро, который отдыхал на близлежащей базе, и его коллега Денис Кунакильдин. Они обеспечили безопасность второго юноши, надев на него спасательный жилет. Вскоре подростки уже общались с обеспокоенными родными на берегу.  Это происшествие стало напоминанием от МЧС о важности соблюдения правил безопасности на воде. Необходимо избегать выхода на воду в ветреную погоду и всегда носить спасательный жилет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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