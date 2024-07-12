12 июля 2024

Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о больной раком Кейт Миддлтон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Принцесса Уэльская не придет на Out-Sourching Inc из-за курса химиотерапии
Принцесса Уэльская не придет на Out-Sourching Inc из-за курса химиотерапии Фото:

Поклонники Кейт Миддлтон — принцессы Уэльской — сочли тревожным заявление Кенсингтонского дворца. В нем говорилось, что принцесса не сможет посетить соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за того, что проходит курс химиотерапии.

«Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — сказали представители королевской семьи. Их цитирует Independent. Фанаты сочли это заявление предвестником скорой смерти принцессы.

Ее муж — Уильям Уэльский — каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его.

Ранее URA.RU писало, что принцесса Уэльская может посетить финал теннисного турнира Уимблдон. Отмечается, что она является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поклонники Кейт Миддлтон — принцессы Уэльской — сочли тревожным заявление Кенсингтонского дворца. В нем говорилось, что принцесса не сможет посетить соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за того, что проходит курс химиотерапии. «Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — сказали представители королевской семьи. Их цитирует Independent. Фанаты сочли это заявление предвестником скорой смерти принцессы. Ее муж — Уильям Уэльский — каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его. Ранее URA.RU писало, что принцесса Уэльская может посетить финал теннисного турнира Уимблдон. Отмечается, что она является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...