Поклонники Кейт Миддлтон — принцессы Уэльской — сочли тревожным заявление Кенсингтонского дворца. В нем говорилось, что принцесса не сможет посетить соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за того, что проходит курс химиотерапии.
«Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — сказали представители королевской семьи. Их цитирует Independent. Фанаты сочли это заявление предвестником скорой смерти принцессы.
Ее муж — Уильям Уэльский — каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его.
Ранее URA.RU писало, что принцесса Уэльская может посетить финал теннисного турнира Уимблдон. Отмечается, что она является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.