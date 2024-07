Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о больной раком Кейт Миддлтон

13 июля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Принцесса Уэльская не придет на Out-Sourching Inc из-за курса химиотерапии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поклонники Кейт Миддлтон — принцессы Уэльской — сочли тревожным заявление Кенсингтонского дворца. В нем говорилось, что принцесса не сможет посетить соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за того, что проходит курс химиотерапии. «Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — сказали представители королевской семьи. Их цитирует Independent. Фанаты сочли это заявление предвестником скорой смерти принцессы. Ее муж — Уильям Уэльский — каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его. Ранее URA.RU писало, что принцесса Уэльская может посетить финал теннисного турнира Уимблдон. Отмечается, что она является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поклонники Кейт Миддлтон — принцессы Уэльской — сочли тревожным заявление Кенсингтонского дворца. В нем говорилось, что принцесса не сможет посетить соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за того, что проходит курс химиотерапии. «Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — сказали представители королевской семьи. Их цитирует Independent. Фанаты сочли это заявление предвестником скорой смерти принцессы. Ее муж — Уильям Уэльский — каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его. Ранее URA.RU писало, что принцесса Уэльская может посетить финал теннисного турнира Уимблдон. Отмечается, что она является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club.