«Газпром» сообщил о незавидной участи Европы в этом году

«Газпром»: Европе будет сложно этим летом подготовиться к зиме
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Германия, Франция и Нидерланды больше всех в Европе растратили газ
Германия, Франция и Нидерланды больше всех в Европе растратили газ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Этим летом Европе будет сложно наполнить подземные газохранилища и подготовится к зиме. Такой прогноз сделали в «Газпром».

«Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». 

В компании уточнили, что больше всех запасы топлива растратили Германия, Франция и Нидерланды. При этом они лидеры в Европе по объемам хранилищ. Так, в начале сезона заполненность превышала 90%, а к концу марта упала до 28,7%, 21,1% и 25%.

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Этим летом Европе будет сложно наполнить подземные газохранилища и подготовится к зиме. Такой прогноз сделали в «Газпром». «Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — сообщили в пресс-службе «Газпрома».  В компании уточнили, что больше всех запасы топлива растратили Германия, Франция и Нидерланды. При этом они лидеры в Европе по объемам хранилищ. Так, в начале сезона заполненность превышала 90%, а к концу марта упала до 28,7%, 21,1% и 25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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