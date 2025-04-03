«Газпром» сообщил о незавидной участи Европы в этом году

Этим летом Европе будет сложно наполнить подземные газохранилища и подготовится к зиме. Такой прогноз сделали в «Газпром».
«Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — сообщили в пресс-службе «Газпрома».
В компании уточнили, что больше всех запасы топлива растратили Германия, Франция и Нидерланды. При этом они лидеры в Европе по объемам хранилищ. Так, в начале сезона заполненность превышала 90%, а к концу марта упала до 28,7%, 21,1% и 25%.
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