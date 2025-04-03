Минобороны: ВСУ четыре раза атаковали энергоструктуру России за сутки

Украинские военные вновь осуществили несколько попыток атаковать российскую инфраструктуру, несмотря на соглашение о ненападении с Россией на такие объекты. На этот раз за сутки было предпринято четыре подобные попытки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВСУ четыре раза атаковали российскую энергетическую инфраструктуру», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Сообщается об ударах в ЛНР, Курской, Белгородской, а также Запорожской областях.
Накануне также поступали сообщения о подобных атаках. В том числе сообщалось об ударах по объектам в Курской области.
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