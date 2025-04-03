Минфин начнет распродавать золото с 7 апреля

Минфин России начнет распродажу золота и валюты с 7 апреля. Об этом рассказали в министерстве.
«Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая», — передает сообщение Минфина РБК. Там добавили, что продажа планируется в эквиваленте 1,6 млрд рублей.
Причиной такого решения стало значительное отклонение нефтегазовых доходов в марте, где недополученные средства составили 65,6 млрд рублей, что связано с уменьшением объемов добычи углеводородов. Банк России будет дублировать эти операции, продавая валюту (включая юани) на 1,6 млрд рублей в день, в дополнение к своим собственным продажам на 8,86 млрд рублей, что в итоге составит 10,46 млрд рублей ежедневного объема продаж.
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