Минфин начнет распродавать золото с 7 апреля

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Планируется ежедневная продажа валюты и золота на 1,6 млрд рублей
Планируется ежедневная продажа валюты и золота на 1,6 млрд рублей Фото:

Минфин России начнет распродажу золота и валюты с 7 апреля. Об этом рассказали в министерстве. 

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая», — передает сообщение Минфина РБК. Там добавили, что продажа планируется в эквиваленте 1,6 млрд рублей.

Причиной такого решения стало значительное отклонение нефтегазовых доходов в марте, где недополученные средства составили 65,6 млрд рублей, что связано с уменьшением объемов добычи углеводородов. Банк России будет дублировать эти операции, продавая валюту (включая юани) на 1,6 млрд рублей в день, в дополнение к своим собственным продажам на 8,86 млрд рублей, что в итоге составит 10,46 млрд рублей ежедневного объема продаж.

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Минфин России начнет распродажу золота и валюты с 7 апреля. Об этом рассказали в министерстве.  «Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая», — передает сообщение Минфина РБК. Там добавили, что продажа планируется в эквиваленте 1,6 млрд рублей. Причиной такого решения стало значительное отклонение нефтегазовых доходов в марте, где недополученные средства составили 65,6 млрд рублей, что связано с уменьшением объемов добычи углеводородов. Банк России будет дублировать эти операции, продавая валюту (включая юани) на 1,6 млрд рублей в день, в дополнение к своим собственным продажам на 8,86 млрд рублей, что в итоге составит 10,46 млрд рублей ежедневного объема продаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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