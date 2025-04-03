Вирусный трек, захвативший соцсети «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах. В противном случае, агенты группы SLAVA SKRIPKA будут готовы пойти в суд против заказчиков. Те артисты, которые уже запланировали исполнить популярную песню во время своего выступления, отменяют концерты. Сами авторы трека уже планируют первые судебные разбирательства в отношении нарушителей.
Участник группы Андрей Попов сообщил, что не понимает причины этого решения. Авторские права на песню принадлежат группе, а агент «Хитмейкер мьюзик» только представлял группу. Сейчас авторы и исполнители вирусной песни «Сидим с бобром за столом» работают с юристом. Они сообщили, что понесли убытки из-за решения агента. URA.RU рассказывает, как «песня про бобра» стала популярной и почему агенты музыкантов запретили исполнять хит на корпоративах.
«Сидим с бобром за столом...»
Песня «Сидим с бобром за столом появилась благодаря дуэту SLAVA SKRIPKA, в который вошли музыканты Андрей Попов и Вячеслав Скрипка. Их творческий путь начался в 2024 году с выпуска первых трех композиций („Под твоим окном“, „Медляк“, „Ну-ну-ну, ая-яй-яй“), которые занимали высокие позиции в музыкальных чартах. Тем не менее, прорывом для артистов стал четвертый сингл „Бобр“, вдохновленный польским мемом „Bobr, kurwa“.
Трек «Бобр» также привлек внимание певицы Алсу, благодаря упоминанию ее имени в тексте песни. Это способствовало ее популяризации, особенно после того, как сама Алсу начала продвигать песню про бобра в социальных сетях.
В интервью для программы «Центральное телевидение» на канале НТВ Вячеслав Скрипка поделился, что его жизнь не изменилась радикально даже после музыкального успеха. 34-летний мужчина по-прежнему проживает в Зернограде Ростовской области и работает упаковщиком мебели. Вячеслав воспитывает троих сыновей, а в свободное время занимается музыкой.
Песня превратилась в мем
Песня «Бобр» быстро обрела популярность в социальных сетях. Пользователи стали использовать трек при создании коротких роликов. Некоторые стали записывать свою версию этой песни, меняя аранжировку или текст.
С самом музыкальном произведении автор описывает, как проводит время с бобром, занимаясь приготовлением ужина и обсуждая наболевшие вопросы.
"Сидим с бобром за столом вдвоем, на ужин готовим полено. Давай поговорим, бобер, о том, что наболело"
Как это часто бывает с популярными интернет-явлениями, песня спровоцировала разнообразные реакции.
С одной стороны, множество пользователей выразили восхищение простотой и юмором композиции, описывая ее как «earworm» (термин, обозначающий особенно заразительную мелодию, буквально переводится как «мозговой червь»), которая непременно заседает в сознании и провоцирует желание подпевать.
«Бобер» вместо психотерапии
Трек, несмотря на свою простоту, заслуженно признается эффективным психологическим инструментом. Гештальт-терапевт Валерия Липская убеждена, что авторы вложили в песню глубокий смысл и актуальные проблемы современности.
«Фраза „Зачем же между нами плотина?“ служит яркой метафорой эмоциональных барьеров. Плотина, как типичное сооружение бобра, символизирует защиту и границы. В человеческих отношениях она может означать эмоциональную дистанцию, которую мы создаем, чтобы защититься от боли и разочарования», — объясняет психолог в интервью для «Экспресс Газеты».
Эксперт отметила, что более нестандартные способы разгрузки. И песня «бобр» для некоторых может заменить сеанс психотерапии.
У коллег по сцене другое мнение
Сергей Соседов: это вопрос для психотерапевтов
В интервью для РИАМО музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что популярность песни «Бобр», более известной как «Сидим с бобром за столом», скоро угаснет.
Критик также указал на то, что успех таких песен-мемов является признаком деградации массового сознания, особенно среди подростков и молодежи. Он напомнил о подобных всплесках популярности, как «Еду в Магадан» или «Вите надо выйти», которые также быстро забываются.
«Такие песни-мемы и исполнители-мемы появляются в интернете на спонтанной волне. А как еще мемами становятся различные высказывания, попадающие в Сеть? Я этого до конца не знаю. Некоторое время назад таким мемом стало мое случайное высказывание в интервью про „пух и перья“, причем я узнал об этом последним. С этими „песнями“ то же самое. Это вопрос к социологам и психотерапевтам. К музыке и пению это не имеет никакого отношения», — отметил Соседов.
Лоза: не про бобра песню надо слушать
Известный музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение о текущих тенденциях в музыкальной индустрии. В ходе недавнего интервью он резко осудил популярность легковесных и «мемных» песен, таких как недавний хит «Бобр».
"Не про бобра песню надо слушать, а «Темную ночь». И вы должны в медиасистеме внедрить, что «Темная ночь» — это великое произведение, а песня про бобра — дерьмо. Они же не знают этого," — заявил Лоза, выражая свою обеспокоенность уровнем культурного развития современной молодежи.
Он также призвал СМИ и образовательные учреждения активнее продвигать классическую музыку и культурное наследие, чтобы молодое поколение могло оценить истинные шедевры. С его точки зрения, это поможет формированию более глубоких и значимых вкусов у слушателей.
Запрет на исполнение песни
Концерты оказались под угрозой, музыкальная группа теряет деньги. Полный запрет на исполнение песни «Бобр» был введен недавно. Права на песню принадлежат музыкантам группы SLAVA SKRIPKA, а компания «Хитмейкер мьюзик» лишь выступала в роли их представителя. В среднем, за выступления на частных вечеринках музыканты получали от миллиона рублей, исполняя свои хиты на протяжении 40 минут.
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