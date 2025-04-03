«Сидим с бобром за столом»: в чем популярность вирусной песни и почему ее нельзя исполнять на концертах

Вирусную песню «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах
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Популярную песню «Бобер» хотят запретить исполнять на корпоративах
Популярную песню «Бобер» хотят запретить исполнять на корпоративах Фото:

Вирусный трек, захвативший соцсети «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах. В противном случае, агенты группы SLAVA SKRIPKA будут готовы пойти в суд против заказчиков. Те артисты, которые уже запланировали исполнить популярную песню во время своего выступления, отменяют концерты. Сами авторы трека уже планируют первые судебные разбирательства в отношении нарушителей. 

Агенты группы SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами
Агенты группы SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами
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Участник группы Андрей Попов сообщил, что не понимает причины этого решения. Авторские права на песню принадлежат группе, а агент «Хитмейкер мьюзик» только представлял группу. Сейчас авторы и исполнители вирусной песни «Сидим с бобром за столом» работают с юристом. Они сообщили, что понесли убытки из-за решения агента. URA.RU рассказывает, как «песня про бобра» стала популярной и почему агенты музыкантов запретили исполнять хит на корпоративах. 

«Сидим с бобром за столом...»

Песня «Сидим с бобром за столом появилась благодаря дуэту SLAVA SKRIPKA, в который вошли музыканты Андрей Попов и Вячеслав Скрипка. Их творческий путь начался в 2024 году с выпуска первых трех композиций („Под твоим окном“, „Медляк“, „Ну-ну-ну, ая-яй-яй“), которые занимали высокие позиции в музыкальных чартах. Тем не менее, прорывом для артистов стал четвертый сингл „Бобр“, вдохновленный польским мемом „Bobr, kurwa“.

Авторы песни «Бобер» вдохновились польским мемом
Авторы песни «Бобер» вдохновились польским мемом
Фото:

Трек «Бобр» также привлек внимание певицы Алсу, благодаря упоминанию ее имени в тексте песни. Это способствовало ее популяризации, особенно после того, как сама Алсу начала продвигать песню про бобра в социальных сетях.

В интервью для программы «Центральное телевидение» на канале НТВ Вячеслав Скрипка поделился, что его жизнь не изменилась радикально даже после музыкального успеха. 34-летний мужчина по-прежнему проживает в Зернограде Ростовской области и работает упаковщиком мебели. Вячеслав воспитывает троих сыновей, а в свободное время занимается музыкой. 

Песня превратилась в мем

Песня «Бобр» быстро обрела популярность в социальных сетях. Пользователи стали использовать трек при создании коротких роликов. Некоторые стали записывать свою версию этой песни, меняя аранжировку или текст.

Пользователи соцсетей стали снимать свои ролики под вирусную песню
Пользователи соцсетей стали снимать свои ролики под вирусную песню
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С самом музыкальном произведении автор описывает, как проводит время с бобром, занимаясь приготовлением ужина и обсуждая наболевшие вопросы. 

"Сидим с бобром за столом вдвоем, на ужин готовим полено. Давай поговорим, бобер, о том, что наболело"

Как это часто бывает с популярными интернет-явлениями, песня спровоцировала разнообразные реакции.

Слушателей зацепила музыка и простота песни «Бобер»
Слушателей зацепила музыка и простота песни «Бобер»
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С одной стороны, множество пользователей выразили восхищение простотой и юмором композиции, описывая ее как «earworm» (термин, обозначающий особенно заразительную мелодию, буквально переводится как «мозговой червь»), которая непременно заседает в сознании и провоцирует желание подпевать.

«Бобер» вместо психотерапии

Трек, несмотря на свою простоту, заслуженно признается эффективным психологическим инструментом. Гештальт-терапевт Валерия Липская убеждена, что авторы вложили в песню глубокий смысл и актуальные проблемы современности.

Психологи считают, что в песне поднимаются вопросы эмоциональных барьеров
Психологи считают, что в песне поднимаются вопросы эмоциональных барьеров
Фото:

«Фраза „Зачем же между нами плотина?“ служит яркой метафорой эмоциональных барьеров. Плотина, как типичное сооружение бобра, символизирует защиту и границы. В человеческих отношениях она может означать эмоциональную дистанцию, которую мы создаем, чтобы защититься от боли и разочарования», — объясняет психолог в интервью для «Экспресс Газеты».

Эксперт отметила, что более нестандартные способы разгрузки. И песня «бобр» для некоторых может заменить сеанс психотерапии. 

У коллег по сцене другое мнение

Сергей Соседов: это вопрос для психотерапевтов

В интервью для РИАМО музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что популярность песни «Бобр», более известной как «Сидим с бобром за столом», скоро угаснет.

Сергей Соседов считает, что песня «Бобер» скоро перестанет быть популярной
Сергей Соседов считает, что песня «Бобер» скоро перестанет быть популярной
Фото:

Критик также указал на то, что успех таких песен-мемов является признаком деградации массового сознания, особенно среди подростков и молодежи. Он напомнил о подобных всплесках популярности, как «Еду в Магадан» или «Вите надо выйти», которые также быстро забываются.

«Такие песни-мемы и исполнители-мемы появляются в интернете на спонтанной волне. А как еще мемами становятся различные высказывания, попадающие в Сеть? Я этого до конца не знаю. Некоторое время назад таким мемом стало мое случайное высказывание в интервью про „пух и перья“, причем я узнал об этом последним. С этими „песнями“ то же самое. Это вопрос к социологам и психотерапевтам. К музыке и пению это не имеет никакого отношения», — отметил Соседов.

Лоза: не про бобра песню надо слушать

Юрий Лоза назвал песню про «Бобра» дерьмом
Юрий Лоза назвал песню про «Бобра» дерьмом
Фото:

Известный музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение о текущих тенденциях в музыкальной индустрии. В ходе недавнего интервью он резко осудил популярность легковесных и «мемных» песен, таких как недавний хит «Бобр».

"Не про бобра песню надо слушать, а «Темную ночь». И вы должны в медиасистеме внедрить, что «Темная ночь» — это великое произведение, а песня про бобра — дерьмо. Они же не знают этого," — заявил Лоза, выражая свою обеспокоенность уровнем культурного развития современной молодежи.

Он также призвал СМИ и образовательные учреждения активнее продвигать классическую музыку и культурное наследие, чтобы молодое поколение могло оценить истинные шедевры. С его точки зрения, это поможет формированию более глубоких и значимых вкусов у слушателей.

Запрет на исполнение песни

Концерты оказались под угрозой, музыкальная группа теряет деньги. Полный запрет на исполнение песни «Бобр» был введен недавно. Права на песню принадлежат музыкантам группы SLAVA SKRIPKA, а компания «Хитмейкер мьюзик» лишь выступала в роли их представителя. В среднем, за выступления на частных вечеринках музыканты получали от миллиона рублей, исполняя свои хиты на протяжении 40 минут.

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Вирусный трек, захвативший соцсети «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах. В противном случае, агенты группы SLAVA SKRIPKA будут готовы пойти в суд против заказчиков. Те артисты, которые уже запланировали исполнить популярную песню во время своего выступления, отменяют концерты. Сами авторы трека уже планируют первые судебные разбирательства в отношении нарушителей.  Участник группы Андрей Попов сообщил, что не понимает причины этого решения. Авторские права на песню принадлежат группе, а агент «Хитмейкер мьюзик» только представлял группу. Сейчас авторы и исполнители вирусной песни «Сидим с бобром за столом» работают с юристом. Они сообщили, что понесли убытки из-за решения агента. URA.RU рассказывает, как «песня про бобра» стала популярной и почему агенты музыкантов запретили исполнять хит на корпоративах.  «Сидим с бобром за столом...» Песня «Сидим с бобром за столом появилась благодаря дуэту SLAVA SKRIPKA, в который вошли музыканты Андрей Попов и Вячеслав Скрипка. Их творческий путь начался в 2024 году с выпуска первых трех композиций („Под твоим окном“, „Медляк“, „Ну-ну-ну, ая-яй-яй“), которые занимали высокие позиции в музыкальных чартах. Тем не менее, прорывом для артистов стал четвертый сингл „Бобр“, вдохновленный польским мемом „Bobr, kurwa“. Трек «Бобр» также привлек внимание певицы Алсу, благодаря упоминанию ее имени в тексте песни. Это способствовало ее популяризации, особенно после того, как сама Алсу начала продвигать песню про бобра в социальных сетях. В интервью для программы «Центральное телевидение» на канале НТВ Вячеслав Скрипка поделился, что его жизнь не изменилась радикально даже после музыкального успеха. 34-летний мужчина по-прежнему проживает в Зернограде Ростовской области и работает упаковщиком мебели. Вячеслав воспитывает троих сыновей, а в свободное время занимается музыкой.  Песня превратилась в мем Песня «Бобр» быстро обрела популярность в социальных сетях. Пользователи стали использовать трек при создании коротких роликов. Некоторые стали записывать свою версию этой песни, меняя аранжировку или текст. С самом музыкальном произведении автор описывает, как проводит время с бобром, занимаясь приготовлением ужина и обсуждая наболевшие вопросы.  Как это часто бывает с популярными интернет-явлениями, песня спровоцировала разнообразные реакции. С одной стороны, множество пользователей выразили восхищение простотой и юмором композиции, описывая ее как «earworm» (термин, обозначающий особенно заразительную мелодию, буквально переводится как «мозговой червь»), которая непременно заседает в сознании и провоцирует желание подпевать. «Бобер» вместо психотерапии Трек, несмотря на свою простоту, заслуженно признается эффективным психологическим инструментом. Гештальт-терапевт Валерия Липская убеждена, что авторы вложили в песню глубокий смысл и актуальные проблемы современности. «Фраза „Зачем же между нами плотина?“ служит яркой метафорой эмоциональных барьеров. Плотина, как типичное сооружение бобра, символизирует защиту и границы. В человеческих отношениях она может означать эмоциональную дистанцию, которую мы создаем, чтобы защититься от боли и разочарования», — объясняет психолог в интервью для «Экспресс Газеты». Эксперт отметила, что более нестандартные способы разгрузки. И песня «бобр» для некоторых может заменить сеанс психотерапии.  У коллег по сцене другое мнение Сергей Соседов: это вопрос для психотерапевтов В интервью для РИАМО музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что популярность песни «Бобр», более известной как «Сидим с бобром за столом», скоро угаснет. Критик также указал на то, что успех таких песен-мемов является признаком деградации массового сознания, особенно среди подростков и молодежи. Он напомнил о подобных всплесках популярности, как «Еду в Магадан» или «Вите надо выйти», которые также быстро забываются. Лоза: не про бобра песню надо слушать Известный музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение о текущих тенденциях в музыкальной индустрии. В ходе недавнего интервью он резко осудил популярность легковесных и «мемных» песен, таких как недавний хит «Бобр». Он также призвал СМИ и образовательные учреждения активнее продвигать классическую музыку и культурное наследие, чтобы молодое поколение могло оценить истинные шедевры. С его точки зрения, это поможет формированию более глубоких и значимых вкусов у слушателей. Запрет на исполнение песни Концерты оказались под угрозой, музыкальная группа теряет деньги. Полный запрет на исполнение песни «Бобр» был введен недавно. Права на песню принадлежат музыкантам группы SLAVA SKRIPKA, а компания «Хитмейкер мьюзик» лишь выступала в роли их представителя. В среднем, за выступления на частных вечеринках музыканты получали от миллиона рублей, исполняя свои хиты на протяжении 40 минут.
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