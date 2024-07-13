Bild: в Германии семейная пара инвалидов с Украины расчленила гражданина Латвии

13 июля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Украинская пара убила гражданина Латвии в Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинская семейная пара инвалидов, проживающая на западе Германии, убила и расчленила 53-летнего гражданина Латвии. Об этом заявили в суде в городе Нордхорн. «На совместной попойке в доме украинцев латыш стал приставать к хозяйке. Муж ударил его бутылкой по голове, тот умер. Испуганные хозяева отнесли тело в подвал, распилили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома. Их вычислили и арестовали уже через две недели», — переводит BILD информацию с немецкого сайта . В суде уже начался процесс против 55-летнего украинца и его 49-летней жены. Также известно, что они оба инвалиды: у него одна нога, а она передвигается на инвалидной коляске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская семейная пара инвалидов, проживающая на западе Германии, убила и расчленила 53-летнего гражданина Латвии. Об этом заявили в суде в городе Нордхорн. «На совместной попойке в доме украинцев латыш стал приставать к хозяйке. Муж ударил его бутылкой по голове, тот умер. Испуганные хозяева отнесли тело в подвал, распилили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома. Их вычислили и арестовали уже через две недели», — переводит BILD информацию с немецкого сайта. В суде уже начался процесс против 55-летнего украинца и его 49-летней жены. Также известно, что они оба инвалиды: у него одна нога, а она передвигается на инвалидной коляске.