Bild: в Германии семейная пара инвалидов с Украины расчленила гражданина Латвии

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Германия. Гамбург., автобус
Украинская пара убила гражданина Латвии в Германии Фото:

Украинская семейная пара инвалидов, проживающая на западе Германии, убила и расчленила 53-летнего гражданина Латвии. Об этом заявили в суде в городе Нордхорн.

«На совместной попойке в доме украинцев латыш стал приставать к хозяйке. Муж ударил его бутылкой по голове, тот умер. Испуганные хозяева отнесли тело в подвал, распилили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома. Их вычислили и арестовали уже через две недели», — переводит BILD информацию с немецкого сайта.

В суде уже начался процесс против 55-летнего украинца и его 49-летней жены. Также известно, что они оба инвалиды: у него одна нога, а она передвигается на инвалидной коляске.

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Украинская семейная пара инвалидов, проживающая на западе Германии, убила и расчленила 53-летнего гражданина Латвии. Об этом заявили в суде в городе Нордхорн. «На совместной попойке в доме украинцев латыш стал приставать к хозяйке. Муж ударил его бутылкой по голове, тот умер. Испуганные хозяева отнесли тело в подвал, распилили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома. Их вычислили и арестовали уже через две недели», — переводит BILD информацию с немецкого сайта. В суде уже начался процесс против 55-летнего украинца и его 49-летней жены. Также известно, что они оба инвалиды: у него одна нога, а она передвигается на инвалидной коляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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