Власти Сургута выясняют причину массовой гибели рыбы возле ГРЭС-1. Видео

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На ГРЭС-1 в Сургуте (ХМАО) начала массово гибнуть рыба
На ГРЭС-1 в Сургуте (ХМАО) начала массово гибнуть рыба Фото:

Власти Сургута (ХМАО) разбираются в причинах массовой гибели рыбы на ГРЭС-1. Специалисты администрации направили обращение в Федеральное агентство по рыболовству.

«Специалистами администрации города Сургута осуществлен выезд на земельный участок, где зафиксирован факт гибели рыбы. В целях недопущения нарушений требований законодательства, сведения направлены в Федеральное агентство по рыболовству, уполномоченному на осуществление государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах», — сообщили власти Сургута в telegram-канале.

Ситуацию контролирует Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура. По свидетельству очевидцев, тонны погибшей рыбы плавают на поверхности воды и издают неприятный запах. 

Ранее URA.RU писало, что из-за загрязнения нефтепродуктами в водоеме ХМАО начала массово гибнуть рыба. Ситуацию взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Автор видео: telegram-канал «К-информ Сургут»

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Власти Сургута (ХМАО) разбираются в причинах массовой гибели рыбы на ГРЭС-1. Специалисты администрации направили обращение в Федеральное агентство по рыболовству. «Специалистами администрации города Сургута осуществлен выезд на земельный участок, где зафиксирован факт гибели рыбы. В целях недопущения нарушений требований законодательства, сведения направлены в Федеральное агентство по рыболовству, уполномоченному на осуществление государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах», — сообщили власти Сургута в telegram-канале. Ситуацию контролирует Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура. По свидетельству очевидцев, тонны погибшей рыбы плавают на поверхности воды и издают неприятный запах.  Ранее URA.RU писало, что из-за загрязнения нефтепродуктами в водоеме ХМАО начала массово гибнуть рыба. Ситуацию взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Автор видео: telegram-канал «К-информ Сургут»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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