Власти Сургута (ХМАО) разбираются в причинах массовой гибели рыбы на ГРЭС-1. Специалисты администрации направили обращение в Федеральное агентство по рыболовству.
«Специалистами администрации города Сургута осуществлен выезд на земельный участок, где зафиксирован факт гибели рыбы. В целях недопущения нарушений требований законодательства, сведения направлены в Федеральное агентство по рыболовству, уполномоченному на осуществление государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах», — сообщили власти Сургута в telegram-канале.
Ситуацию контролирует Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура. По свидетельству очевидцев, тонны погибшей рыбы плавают на поверхности воды и издают неприятный запах.
Ранее URA.RU писало, что из-за загрязнения нефтепродуктами в водоеме ХМАО начала массово гибнуть рыба. Ситуацию взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Автор видео: telegram-канал «К-информ Сургут»
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