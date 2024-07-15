Очевидцы сообщают о ноже в руках нападавшего
В парке Тищенко Металлургического района Челябинска 15 июля ударили ножом мужчину. Об этом сообщает читатель URA.RU.
«Пырнули человека ножом. Всюду кровь. Мужчину увезли на скорой», — сообщает читатель URA.RU. По словам очевидцев, во время драки один из мужчин распылил в другого перцовый балончик. Тогда другой достал нож и дважды ударил оппонента.
В пресс-службе городской полиции на запрос URA.RU ответили, что уточняют информацию. Судя по фото, на место прибыли экстренные службы. Пострадавшего мужчину увезли на реанимобиле.
Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!