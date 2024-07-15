Происшествия Криминал В челябинском парке ударили ножом мужчину. Фото 15 июля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 + Очевидцы сообщают о ноже в руках нападавшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В парке Тищенко Металлургического района Челябинска 15 июля ударили ножом мужчину. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Пырнули человека ножом. Всюду кровь. Мужчину увезли на скорой», — сообщает читатель URA.RU. По словам очевидцев, во время драки один из мужчин распылил в другого перцовый балончик. Тогда другой достал нож и дважды ударил оппонента. В пресс-службе городской полиции на запрос URA.RU ответили, что уточняют информацию. Судя по фото, на место прибыли экстренные службы. Пострадавшего мужчину увезли на реанимобиле. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парке Тищенко Металлургического района Челябинска 15 июля ударили ножом мужчину. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Пырнули человека ножом. Всюду кровь. Мужчину увезли на скорой», — сообщает читатель URA.RU. По словам очевидцев, во время драки один из мужчин распылил в другого перцовый балончик. Тогда другой достал нож и дважды ударил оппонента. В пресс-службе городской полиции на запрос URA.RU ответили, что уточняют информацию. Судя по фото, на место прибыли экстренные службы. Пострадавшего мужчину увезли на реанимобиле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям