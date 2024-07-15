В челябинском парке ударили ножом мужчину. Фото

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Очевидцы сообщают о ноже в руках нападавшего Фото:

В парке Тищенко Металлургического района Челябинска 15 июля ударили ножом мужчину. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Пырнули человека ножом. Всюду кровь. Мужчину увезли на скорой», — сообщает читатель URA.RU. По словам очевидцев, во время драки один из мужчин распылил в другого перцовый балончик. Тогда другой достал нож и дважды ударил оппонента.

В пресс-службе городской полиции на запрос URA.RU ответили, что уточняют информацию. Судя по фото, на место прибыли экстренные службы. Пострадавшего мужчину увезли на реанимобиле.

Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле
Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле

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В парке Тищенко Металлургического района Челябинска 15 июля ударили ножом мужчину. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Пырнули человека ножом. Всюду кровь. Мужчину увезли на скорой», — сообщает читатель URA.RU. По словам очевидцев, во время драки один из мужчин распылил в другого перцовый балончик. Тогда другой достал нож и дважды ударил оппонента. В пресс-службе городской полиции на запрос URA.RU ответили, что уточняют информацию. Судя по фото, на место прибыли экстренные службы. Пострадавшего мужчину увезли на реанимобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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