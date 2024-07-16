Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

16 июля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом». Об этом сообщили на канале ESPN FC. «Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится на канале, комментируя присоединение спортсмена к клубу. Пост опубликован в соцсети X. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом». Об этом сообщили на канале ESPN FC. «Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится на канале, комментируя присоединение спортсмена к клубу. Пост опубликован в соцсети X.