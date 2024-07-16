Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Мбаппе стал игроком мадридского «Реала»
Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом». Об этом сообщили на канале ESPN FC.
«Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится на канале, комментируя присоединение спортсмена к клубу. Пост опубликован в соцсети X.
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