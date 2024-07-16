Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

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Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» Фото:

Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом». Об этом сообщили на канале ESPN FC.

«Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится на канале, комментируя присоединение спортсмена к клубу. Пост опубликован в соцсети X.

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Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадридом». Об этом сообщили на канале ESPN FC. «Мбаппе держит футболку мадридского „Реала“ с Флорентино Пересом перед пятнадцатью трофеями клуба в Лиге чемпионов», — говорится на канале, комментируя присоединение спортсмена к клубу. Пост опубликован в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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