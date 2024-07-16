16 июля 2024

Звезда «Дома-2» устраивает рейв под Екатеринбургом. Видео

Звезда «Дома-2» Николай Должанский выступит в баре в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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День Рождения ночного клуба "Синий жук". Екатеринбург.ЛГБТ, вечеринка, алкоголь, синий жук, клуб
Вечеринка пройдет 27 июля Фото:

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский едет на рейв в Первоуральск (Свердловская область). Мероприятие состоится в одном из баров, сообщают представители площадки.

«Колян Должанский будет в SVOYSTVO баре, отожжем, будет много развлекалова, юмора, рейва, танцы Коляновы будут, все будет ништяк. 27 июля, Первоуральск», — сказал звезда. Видеоприглашение появилось в соцсетях заведения.

Должанский обрел популярность в «Доме-2» в 2012 году. На телестройку он пришел в амплуа музыканта, читающего «блатной» рэп, также шоумен известен своей экстравагантностью.

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Звезда реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский едет на рейв в Первоуральск (Свердловская область). Мероприятие состоится в одном из баров, сообщают представители площадки. «Колян Должанский будет в SVOYSTVO баре, отожжем, будет много развлекалова, юмора, рейва, танцы Коляновы будут, все будет ништяк. 27 июля, Первоуральск», — сказал звезда. Видеоприглашение появилось в соцсетях заведения. Должанский обрел популярность в «Доме-2» в 2012 году. На телестройку он пришел в амплуа музыканта, читающего «блатной» рэп, также шоумен известен своей экстравагантностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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