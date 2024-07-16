Вечеринка пройдет 27 июля
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский едет на рейв в Первоуральск (Свердловская область). Мероприятие состоится в одном из баров, сообщают представители площадки.
«Колян Должанский будет в SVOYSTVO баре, отожжем, будет много развлекалова, юмора, рейва, танцы Коляновы будут, все будет ништяк. 27 июля, Первоуральск», — сказал звезда. Видеоприглашение появилось в соцсетях заведения.
Должанский обрел популярность в «Доме-2» в 2012 году. На телестройку он пришел в амплуа музыканта, читающего «блатной» рэп, также шоумен известен своей экстравагантностью.
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