Производитель «Сосисонов» требует пять миллионов от мясокомбината из Челябинска

Владимирский производитель «Сосисонов», компания «Мясная галерея», требует от «Уральской фабрики мяса» и торгового дома «Уралмясторг» в Челябинске пять млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, дело касается сосисок в тесте.
«Принять исковое заявление ЗАО „Мясная галерея“. Возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда.
Накануне, 16 июля, состоялось предварительное судебное заседание. Истец посчитал, что ответчики незаконно используют товарный знак. От них потребовали прекратить выпуск и продажу «Сосисонов от УФМ», удалить рекламу из интернета. Инициатор спора пожелал, чтобы компенсация была взыскана в равных долях.
Во Владимире «Мясная галерея», согласно данным СБИС, является крупным производителем мясных изделий. Чистая прибыль в 2023 году составила 500 млн рублей. Среди ответчиков один занимается выпуском мясной продукции, другой — реализацией. Компании зарегистрированы в одном здании, имеют другие признаки родства. Финансовые результаты челябинского производителя гораздо скромнее другой стороны. В 2023 году ему удалось получить чистую прибыль в сумме 14,4 млн рублей.
При подготовке материала URA.RU направило запросы информации всем сторонам спора. До момента публикации комментарии не поступили.
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