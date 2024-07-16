16 июля 2024

Жители ХМАО стали чаще разводиться

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С начала 2024 года в ХМАО развелись почти 5 тысяч пар Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года выросло количество разводов. За шесть месяцев развелись около пяти тысяч пар югорчан. Статистику опубликовал департамент административного обеспечения ХМАО.

«Статистика органов записи актов гражданского состояния муниципальных образований ХМАО за первое полугодие 2024 года. Заключение брака — 4 222. Расторжение брака — 4 769», — следует из данных, опубликованных окружным департаментом административного обеспечения в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году за аналогичный период в ХМАО развелись 4 030 пар. Тогда социологи связали эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и пандемией коронавируса.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года выросло количество разводов. За шесть месяцев развелись около пяти тысяч пар югорчан. Статистику опубликовал департамент административного обеспечения ХМАО. «Статистика органов записи актов гражданского состояния муниципальных образований ХМАО за первое полугодие 2024 года. Заключение брака — 4 222. Расторжение брака — 4 769», — следует из данных, опубликованных окружным департаментом административного обеспечения в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году за аналогичный период в ХМАО развелись 4 030 пар. Тогда социологи связали эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и пандемией коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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