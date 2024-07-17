17 июля 2024

Политэлиты ХМАО пожаловались на запах фекалий в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Ханты-Мансийска стоит запах канализации
В центре Ханты-Мансийска стоит запах канализации Фото:

Политэлиты ХМАО жалуются на неприятный запах в центре Ханты-Мансийска. В районе Белого дома и горадминистрации, где расположено большинство правительственных учреждений, распространяется стойкий аромат фекалий. Об этом URA.RU рассказали чиновники на условиях анонимности.

«В центре города жуткий запах канализации. В районе Гагарина, Энгельса, Пионерской. При этом, в диспетчерской „Водоканала“ говорят, что аварий нет», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили о плановых работах по подготовке к осенне-зимнему сезону на городских очистных сооружениях. «Ветер в сторону центра города, поэтому жители справедливо обратили внимание на неприятный запах. Работы закончат в ближайшее время. МП „Водоканал“ приносит извинения горожанам за неудобства», — прокомментировали в ведомстве.

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Политэлиты ХМАО жалуются на неприятный запах в центре Ханты-Мансийска. В районе Белого дома и горадминистрации, где расположено большинство правительственных учреждений, распространяется стойкий аромат фекалий. Об этом URA.RU рассказали чиновники на условиях анонимности. «В центре города жуткий запах канализации. В районе Гагарина, Энгельса, Пионерской. При этом, в диспетчерской „Водоканала“ говорят, что аварий нет», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили о плановых работах по подготовке к осенне-зимнему сезону на городских очистных сооружениях. «Ветер в сторону центра города, поэтому жители справедливо обратили внимание на неприятный запах. Работы закончат в ближайшее время. МП „Водоканал“ приносит извинения горожанам за неудобства», — прокомментировали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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