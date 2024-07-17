Политэлиты ХМАО пожаловались на запах фекалий в центре города

Политэлиты ХМАО жалуются на неприятный запах в центре Ханты-Мансийска. В районе Белого дома и горадминистрации, где расположено большинство правительственных учреждений, распространяется стойкий аромат фекалий. Об этом URA.RU рассказали чиновники на условиях анонимности.
«В центре города жуткий запах канализации. В районе Гагарина, Энгельса, Пионерской. При этом, в диспетчерской „Водоканала“ говорят, что аварий нет», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили о плановых работах по подготовке к осенне-зимнему сезону на городских очистных сооружениях. «Ветер в сторону центра города, поэтому жители справедливо обратили внимание на неприятный запах. Работы закончат в ближайшее время. МП „Водоканал“ приносит извинения горожанам за неудобства», — прокомментировали в ведомстве.
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