Свердловский суд отправил в тюрьму мигранта, показавшего член школьницам

18 июля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Решение вынес Свердловский областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд отправил в колонию гражданина Узбекистана Жамшида Ражабова, который в июне прошлого года показал девочкам половой орган на детской площадке в Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ражабову инкриминировалось п. „б“ ч. 5 ст. 132. УК РФ — действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Ему назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет», — сообщили в облсуде. Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в течение 15 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отправил в колонию гражданина Узбекистана Жамшида Ражабова, который в июне прошлого года показал девочкам половой орган на детской площадке в Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ражабову инкриминировалось п. „б“ ч. 5 ст. 132. УК РФ — действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Ему назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет», — сообщили в облсуде. Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в течение 15 суток.