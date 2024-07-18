Свердловский суд отправил в тюрьму мигранта, показавшего член школьницам

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Решение вынес Свердловский областной суд Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию гражданина Узбекистана Жамшида Ражабова, который в июне прошлого года показал девочкам половой орган на детской площадке в Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Ражабову инкриминировалось п. „б“ ч. 5 ст. 132. УК РФ — действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Ему назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет», — сообщили в облсуде.

Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в течение 15 суток.

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Свердловский областной суд отправил в колонию гражданина Узбекистана Жамшида Ражабова, который в июне прошлого года показал девочкам половой орган на детской площадке в Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ражабову инкриминировалось п. „б“ ч. 5 ст. 132. УК РФ — действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Ему назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет», — сообщили в облсуде. Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в течение 15 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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