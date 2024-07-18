Свердловский суд отправил в тюрьму мигранта, показавшего член школьницам

Свердловский областной суд отправил в колонию гражданина Узбекистана Жамшида Ражабова, который в июне прошлого года показал девочкам половой орган на детской площадке в Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Ражабову инкриминировалось п. „б“ ч. 5 ст. 132. УК РФ — действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Ему назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет», — сообщили в облсуде.
Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в течение 15 суток.
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