Кухарук заявил о внедрении нового формата строительства жилья в ХМАО

Власти ХМАО перейдут на новый стандарт жилой застройки — программы комплексного развития территории. Он предполагает не только возведения новостроек, но и всей необходимой инфраструктуры, от современного благоустройства и до строительства детских садов и школ. Об этом врио главы Югры Руслан Кухарук заявил во время поездки в Белоярский район и пообещал лично курировать эту тему в связке с местными чиновниками.
«Поможем сделать так, чтобы правильно экономически была подготовлена площадка. Чтобы был интерес у коммерческих организаций. И чтобы мы не ущемляли себя — муниципалитет, округ и, самое главное, людей», — приводят слова Кухарука в telegram-канале окружных властей «Югра официально».
Теперь, по словам Кухарука, все договоры о комплексном развитии территорий будут рассматривать на окружном градостроительном совете. «Лично буду сейчас принимать участие в его работе. И помогать сформировать тот лот, тот подход по запуску той или иной площадки, трансформацию то или иной территорий», — резюмировал врио главы региона.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО. Он впервые в статусе врио главы региона приехал в один из отдаленных районов региона. URA.RU ведет он-лайн трансляцию его поездки.
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