18 июля 2024

Кухарук заявил о внедрении нового формата строительства жилья в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окружные власти перейдут на новый стандарт жилой застройки
Окружные власти перейдут на новый стандарт жилой застройки Фото:

Власти ХМАО перейдут на новый стандарт жилой застройки — программы комплексного развития территории. Он предполагает не только возведения новостроек, но и всей необходимой инфраструктуры, от современного благоустройства и до строительства детских садов и школ. Об этом врио главы Югры Руслан Кухарук заявил во время поездки в Белоярский район и пообещал лично курировать эту тему в связке с местными чиновниками.

«Поможем сделать так, чтобы правильно экономически была подготовлена площадка. Чтобы был интерес у коммерческих организаций. И чтобы мы не ущемляли себя — муниципалитет, округ и, самое главное, людей», — приводят слова Кухарука в telegram-канале окружных властей «Югра официально».

Теперь, по словам Кухарука, все договоры о комплексном развитии территорий будут рассматривать на окружном градостроительном совете. «Лично буду сейчас принимать участие в его работе. И помогать сформировать тот лот, тот подход по запуску той или иной площадки, трансформацию то или иной территорий», — резюмировал врио главы региона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО. Он впервые в статусе врио главы региона приехал в один из отдаленных районов региона. URA.RU ведет он-лайн трансляцию его поездки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО перейдут на новый стандарт жилой застройки — программы комплексного развития территории. Он предполагает не только возведения новостроек, но и всей необходимой инфраструктуры, от современного благоустройства и до строительства детских садов и школ. Об этом врио главы Югры Руслан Кухарук заявил во время поездки в Белоярский район и пообещал лично курировать эту тему в связке с местными чиновниками. «Поможем сделать так, чтобы правильно экономически была подготовлена площадка. Чтобы был интерес у коммерческих организаций. И чтобы мы не ущемляли себя — муниципалитет, округ и, самое главное, людей», — приводят слова Кухарука в telegram-канале окружных властей «Югра официально». Теперь, по словам Кухарука, все договоры о комплексном развитии территорий будут рассматривать на окружном градостроительном совете. «Лично буду сейчас принимать участие в его работе. И помогать сформировать тот лот, тот подход по запуску той или иной площадки, трансформацию то или иной территорий», — резюмировал врио главы региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО. Он впервые в статусе врио главы региона приехал в один из отдаленных районов региона. URA.RU ведет он-лайн трансляцию его поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...