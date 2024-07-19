Челябинский облсуд 19 июля вынес приговор жителю Верхнего Уфалея за насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких двух девочек. Об этом URA.RU сообщил гособвинитель Иван Кравцов.
«Мужчина признан виновным. Потерпевшие, которым было семь и десять лет, были внучками женщины, с которой он сожительствовал», — сообщил URA.RU Кравцов.
Само преступление произошло летом прошлого года. Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Его приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Также ему на 10 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с детьми.
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