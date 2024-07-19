Жителя челябинского города осудили за растление малолетних внучек своей подруги. Видео

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Гособвинителю удалось доказать вину мужчины
Гособвинителю удалось доказать вину мужчины Фото:

Челябинский облсуд 19 июля вынес приговор жителю Верхнего Уфалея за насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких двух девочек. Об этом URA.RU сообщил гособвинитель Иван Кравцов.

«Мужчина признан виновным. Потерпевшие, которым было семь и десять лет, были внучками женщины, с которой он сожительствовал», — сообщил URA.RU Кравцов.

Само преступление произошло летом прошлого года. Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Его приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Также ему на 10 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с детьми.

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Челябинский облсуд 19 июля вынес приговор жителю Верхнего Уфалея за насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких двух девочек. Об этом URA.RU сообщил гособвинитель Иван Кравцов. «Мужчина признан виновным. Потерпевшие, которым было семь и десять лет, были внучками женщины, с которой он сожительствовал», — сообщил URA.RU Кравцов. Само преступление произошло летом прошлого года. Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Его приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Также ему на 10 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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