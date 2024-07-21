21 июля 2024

В ХМАО инвалиды пожаловались на препятствия по пути к больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Больные, получающие гемодиализ в нефроцентре Мегиона, пожаловались на сложный путь к больнице
Больные, получающие гемодиализ в нефроцентре Мегиона, пожаловались на сложный путь к больнице Фото:

Жители Мегиона (ХМАО), получающие пожизненное лечение гемодиализом, пожаловались депутату окружной думы Халиду Таги-Заде на невозможность подъехать на машине к крыльцу нефрологического центра. Депутат в беседе с URA.RU рассказал, что 32 инвалидам приходится преодолевать значительное расстояние и обходить здание больницы. Рядом нет лавочек и удобного входа, а многие из больных с трудом ходят.

«Ко мне обратились 32 больных, получающих лечение гемодиализом на базе нефроцентра. Они просят оборудовать два-три места для инвалидов в районе третьего подъезда — там можно сделать и удобную парковку, и организовать подвоз непосредственно к входу. Сейчас люди, которые с трудом передвигаются после инсульта или других тяжелых болезней, вынуждены идти пешком вокруг здания, потому что даже социальное такси останавливается далеко», — сообщил Таги-Заде.

Отделение реабилитации, куда с таким трудом добираются больные, расположено в первом корпусе здания по улице Советской, 26. Вход на территорию возможен с улицы Сутормина. Кроме того, часть проезда перегорожена. Зимой, по словам заявителей, дорога еще больше усложняется. Жители собрали подписи и направили их мэру города Алексею Петриченко, они просят организовать доступную среду на пути к нефроцентру. 

В Мегион с рабочим визитом собирается прибыть врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Ожидается, что на встрече с жителями инициативная группа обратится к главе региона с просьбой о помощи.

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Жители Мегиона (ХМАО), получающие пожизненное лечение гемодиализом, пожаловались депутату окружной думы Халиду Таги-Заде на невозможность подъехать на машине к крыльцу нефрологического центра. Депутат в беседе с URA.RU рассказал, что 32 инвалидам приходится преодолевать значительное расстояние и обходить здание больницы. Рядом нет лавочек и удобного входа, а многие из больных с трудом ходят. «Ко мне обратились 32 больных, получающих лечение гемодиализом на базе нефроцентра. Они просят оборудовать два-три места для инвалидов в районе третьего подъезда — там можно сделать и удобную парковку, и организовать подвоз непосредственно к входу. Сейчас люди, которые с трудом передвигаются после инсульта или других тяжелых болезней, вынуждены идти пешком вокруг здания, потому что даже социальное такси останавливается далеко», — сообщил Таги-Заде. Отделение реабилитации, куда с таким трудом добираются больные, расположено в первом корпусе здания по улице Советской, 26. Вход на территорию возможен с улицы Сутормина. Кроме того, часть проезда перегорожена. Зимой, по словам заявителей, дорога еще больше усложняется. Жители собрали подписи и направили их мэру города Алексею Петриченко, они просят организовать доступную среду на пути к нефроцентру.  В Мегион с рабочим визитом собирается прибыть врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Ожидается, что на встрече с жителями инициативная группа обратится к главе региона с просьбой о помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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