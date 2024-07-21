В ХМАО инвалиды пожаловались на препятствия по пути к больнице

Жители Мегиона (ХМАО), получающие пожизненное лечение гемодиализом, пожаловались депутату окружной думы Халиду Таги-Заде на невозможность подъехать на машине к крыльцу нефрологического центра. Депутат в беседе с URA.RU рассказал, что 32 инвалидам приходится преодолевать значительное расстояние и обходить здание больницы. Рядом нет лавочек и удобного входа, а многие из больных с трудом ходят.
«Ко мне обратились 32 больных, получающих лечение гемодиализом на базе нефроцентра. Они просят оборудовать два-три места для инвалидов в районе третьего подъезда — там можно сделать и удобную парковку, и организовать подвоз непосредственно к входу. Сейчас люди, которые с трудом передвигаются после инсульта или других тяжелых болезней, вынуждены идти пешком вокруг здания, потому что даже социальное такси останавливается далеко», — сообщил Таги-Заде.
Отделение реабилитации, куда с таким трудом добираются больные, расположено в первом корпусе здания по улице Советской, 26. Вход на территорию возможен с улицы Сутормина. Кроме того, часть проезда перегорожена. Зимой, по словам заявителей, дорога еще больше усложняется. Жители собрали подписи и направили их мэру города Алексею Петриченко, они просят организовать доступную среду на пути к нефроцентру.
В Мегион с рабочим визитом собирается прибыть врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Ожидается, что на встрече с жителями инициативная группа обратится к главе региона с просьбой о помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!